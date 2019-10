'Vild med dans'-vært Sarah Grünewald stjal aftenens show, da hun pludselig optrådte med et drillende klap for øjet.

Årsagen var, at den altid smilende tv-vært op til fredagens danseshow havde kæmpet med et bygkorn i øjet og derfor måtte gennemføre som en glitter udgave af Kaptajn Klo.

Hun kæmpede sig igennem showet, der var overskud til at joke om situationen med medvært Christiane Schaumburg-Müller (Der ikke holdt grinene tilbage, red.), og midt i et interview gik det endda så galt, at elastikken sprang, så klappen røg af, og den udfordrede vært måtte klare sig videre med det ene øje lukket.

»Den sprang jo for faen. Det har ikke været særlig rart,« fortalte hun efter aftenens udsendelse til B.T.

»Jeg kunne også bare smide den på sådan en 'girl power'-aften (aftenens musiktema, red.), men problemet er bare, at med det lys her, når der er 3000 lamper tændt (i studiet, red.), så ligner man hurtig leverpostej. Og jeg har en designer, der har lavet en flot kjole, så jeg kunne ikke være bekendt at gå uden makeup.«

Sarah Grünewalds Instagram-følgere har de seneste 24 timer kunne følge med i hendes kamp for at blive klar til tv. Hun fortæller, at situationen dog allerede var under kontrol torsdag aften.

»Vi havde Facetime-krisemøde.«

Hun regner med, at øjet er tilbage på rette køl lørdag. Hun har et særlig trick til at få bugt med bygkornet.

»Jeg skal lige hjem og operere lidt. Det kræver en lille nål. Jeg presser hul på dem. Ej, hvor er det ulækkert,« fortæller hun med et grin og fortsætter:

»Man skal bare vente, til de er gule nok og så prikke hul og ud med det.«

I femte liveshow var det Birgit Aaby, der blev stemt ud af seerne.

Se Sarah Grünewald fortælle om sin klap for øjet-aften i videoen øverst.

Genoplev B.T.s LIVE-blog herunder: