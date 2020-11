Det var kræft, der i sidste måned tog livet af hendes storebror, fortæller Sara Grünewald.

Hun kan samtidig fortælle, hvorfor hun blev så berørt, da hun i oktober stod i spidsen for den særlige 'Knæk cancer'-udgave af 'Vild med dans'.

»Kai døde af kræft, og for en måned siden fløj min lillebror og jeg ned til ham uden for Düsseldorf og kyssede ham farvel, og han blev faktisk begravet i dag, så jeg har tændt et lille lys for ham,« fortæller Sarah Grünewald torsdag aften i en story på Instagram.

Onsdag kunne den 36-årige tv-vært fortælle, at hun tre uger tidligere havde kysset sin storebror farvel.

'Jeg vil lukke øjnene indimellem og stadig slingre ned af Vesterbro med dig i dine lange arme. Jeg vil mindes dit grin og dit høje humør, og så vil du altid være lige dér. I det blik, vores blik, som var så smukt at få inden jeg sagde farvel til dig,' skrev hun til et billede af hende selv og storebroderen Kai.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sarah Grünewald (@sarahgrunewaldcph)

23. oktober blev 'Vild med dans' traditionen tro sendt i en særlig 'Knæk cancer'-udgave i forbindelse med TV 2s indsamling til Kræftens Bekæmpelse.

Det var en følelsesladet aften for flere af de medvirkende – ikke mindst for Sarah Grünewald, der på et tidspunkt måtte snøfte sig gennem oplæsningen af en seers kræfthistorie, mens hendes øjne blev blanke.

Mod sædvane stillede 'Vild med dans'-værtinden ikke op til interview den pågældende dag, og det var derfor ikke mulig at høre, hvorfor hun var blevet så berørt.

Men det forklarer hun nu på sin Instagram-profil.

»Jeg landede direkte fra Düsseldorf til 'Knæk cancer', som jeg skulle afvikle på 'Vild med dans', og jeg er så glad for, jeg har en produktion, som passer så sindssygt på mig, og jeg fik lov at læse nogle hilsner op, der ikke var alt for nærliggende min egen situation på det tidspunkt. Og grunden til jeg ikke har delt det før nu, er, at jeg bare havde brug for at gå på arbejde og bare være Sarah, og at der ikke var for mange, der vidste det,« siger hun i sin story.

»Når man ikke har det vildt godt, og nogen kommer og lægger en hånd på en, så kan man godt blive meget ked af det, og jeg tror egentlig bare, jeg havde brug for at gå på arbejde og være professionel,« forklarer hun.

Ifølge Sarah Grünewald er der selvsagt mange mennesker, der er kede af det efter broderens dødsfald, fordi han 'var sådan et vidunderligt menneske', og at det er en privat ting at dele.

Hun havde dog brug for at sige tak for de mange varme hilsner, inden 'det hele drukner i makeup og kjoler', når hun fredag aften igen skal på arbejde som vært på 'Vild med dans'.

»Tak for jeres beskeder, hjerter og tanker – det var overvældende for mig at dele med jer i går,« siger TV 2-værten.