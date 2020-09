Sarah Grünewald er bestemt ikke imponeret over de unge, der fester løs på trods af, at en dødelig virus raserer landet.

Det siger hun i en række stories på Instagram, hvor hun fokuserer på de nye coronarestriktioner, der især rammer restaurationsbranchen hårdt.

»Jeg har det fint med det her mundbind. Da vi var i Spanien, skulle vi også have dem på, når vi var på restaurant, og jeg vænnede mig til det. Når man går på toilettet, har man det på, når man sidder ned og spiser, tager man det af,« siger hun.

»Derfor forstår jeg ikke - med de her nye tiltag - hvorfor det nu er vores restauratører og barer, der i forvejen lider big time, som igen skal betale prisen for de her nye tiltag, når der bare bliver buldret privatfester derudaf. De (ungdommen, red.) bliver opfordret til at lade være,« fortsætter hun og henviser til, at barer og restauranter nu skal lukke klokken 22.

Herefter fortsætter hun med at udskamme de unge:

»Prøv at hør, venner, vi bliver nødt til at få fat i vores unge mennesker, og så må de fucking stramme tøjlerne og lade være med at gå ud og sætte sig i Kongens Have og rundt omkring. De er så fucking dårlige til at holde afstand.«

Sarah Grünewald siger endvidere i sine videoer, som hun selv kalder 'et surt opråb', at hun selvfølgelig mener, at vi skal tage coronaepidemien alvorligt, men at vi også skal huske, at der er flere, der bliver testet positive, fordi vi generelt er flere, der bliver testet.

»Jeg er ikke pisseligeglad, men det gør mig ondt på mine bekendtes vegne og alle dem, jeg ikke kender, som lige nu betaler big time prisen for de her nye tiltag, der kommer. Jeg synes, det er så frygteligt,« siger Grünewald og understreger, at hun nok vil blive mødt af rasende beskeder i sin indbakke som følge af sin mening.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Sarah Grünewald.