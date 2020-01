En særlig oplevelse får 'Vild med dans'-værten til at opfordre til nye regler for affyring af fyrværkeri.

For Sarah Grünewald har det været fedt og energigivende at starte på et nyt år – på nær på et enkelt område. På grund af fyrværkeri var begyndelsen på 2020 ikke ren og skær en optur, for hun blev nemlig godt og grundigt rasende over det syn, som mødte hende og Luis, da de den 1. januar trådte ud på gaden for at sætte kursen mod legepladsen.

Synet af den store mængde fyrværkeriaffald gjorde nemlig hendes 3-årige søn helt målløs og nervøs for, hvor meget der nu skulle ryddes op, samt at skraldet ville blæse ud i vandet, så fiskene ville sluge det. Oplevelsen fortæller Sarah Grünewald om i sin insta story.

'Det er jo sindssygt, at vi kan løbe stive rundt klokken 12 – og også dagene før – og bare fuldstændig uhæmmet fyre det der lort af. Jeg har ingen argumenter for, at det skal være lovligt at fyre af i gaderne, lad os få det afskaffet. I stedet kan der blive fyret fyrværkeri af nytårsaften under kontrollerede forhold og af nogle mennesker, der kan finde ud af det,' siger Sarah Grünewald og undskylder samtidig for sit sprog.

'Jeg ved godt, at fyrværkeri er pænt, men udover det, giver det jo ingen mening,' siger hun.

Vi skal passe på kloden

Sarah gør sig året rundt meget umage for allerede nu at lære Luis, at man kan passe godt på kloden ved blandt andet at rydde op efter sig selv, sortere sit affald og spise lidt mindre kød, hvilket også medvirkede til, at han den 1. januar reagerede på fyrværkeriaffaldet.

'Jeg lærer ham, at hver gang vi har noget skrald, smider vi det i skraldespanden, og når vi er på en strand og ser noget skrald, samler vi det op og tager det med til en skraldespand,' siger hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk