Det kan godt være, de sidste par måneder har været hård kost for mange på grund af corona, men for Sarah Grünewald er der ingen ko på isen i øjeblikket - dødelig virus eller ej.

Den 36-årige tv-vært og skuespiller er nemlig hamrende forelsket i sin nye franske kæreste, musikeren Benjamin Kaniewski.

De to har efterhånden dannet par i et halvt års tid, hvilket forleden blev fejret med, at han for første gang blev luftet på den røde løber.

Det skete onsdag til premieren på Lone Scherfigs nye film, 'The Kindness of Strangers'.

Kæresten var for et par måneder siden med til Zulu Awards, men her blev han 'sneget' forbi den røde løber, så det kun var de hurtigste paparazzi-fotografer, der nåede at få et billede af parret sammen.

Det var dog heller ikke en helt bevidst beslutning, at kæresten endte foran utallige kamerablitz, fortæller Sarah Grünewald.

«Man kunne ikke komme ind i biografen på andre måder, så vi blev lidt fanget,« griner hun og fortsætter:

»Så det var ret spontant, men nu har vi været sammen et halvt års tid, så det er helt fint.«

Vis dette opslag på Instagram Jeg var med den her smukke mand, til premiere på Lone Scherfigs nye film, “ THE KINDNESS OF STRANGERS”. Det er uden tvivl den bedste film jeg længe har set. Så velspillet, så hård, sjov og så smuk! En film jeg aldrig glemmer og som jeg skal se mange gange ingen! 5 kæmpe her fra! Og tak for den vidunderlige skjorte kjole @masore_com ( jeg BOR nærmest i den) Et opslag delt af Sarah Grünewald (@sarahgrunewaldcph) den 18. Jun, 2020 kl. 1.58 PDT

Til spørgsmålet om, hvordan går det i forholdet, er Sarah Grünewald, der i september 2018 blev skilt fra sin daværende mand og søns far Rasmus Backhaus, klar i mælet:

»Det går virkelig godt. Vi har det så dejligt, og vi er meget forelskede.«

Det er ikke kun på kærestefronten, det kører på skinner for 36-årige Sarah Grünewald.

Kendissen har tidligere været på desperat boligjagt for at finde et hjem til hende og sønnen, fire-årige Luis. Den jagt er dog også endt lykkeligt, fortæller hun.

»Jeg har fundet mig et rigtig dejligt lejet hus i Valby, hvor jeg er flyttet ud med Luis,« siger hun og fortsætter:

»Vi har boet dér siden marts, og det er virkelig dejligt. Jeg havde slet ikke turdet drømme om at finde noget så fint med både have og masser af plads så tæt på København.«

Tv-værten fortæller, at hun indtil videre har lejet huset på omtrent 120 kvadratmeter frem til august 2021.

Det var skilsmissen fra Rasmus Backhaus, der betød, at Sarah Grünewald og sønnike skulle finde et nyt sted at bo.

Parret bekræftede selv skilsmissen på sociale medier, men påpegede, at de ikke ønskede at kommentere bruddet yderligere.

Det gjorde Sarah Grünewald dog, da hun et halvt år senere i oktober 2019 deltog i podcasten 'Fårking far', der har Mattias Hundebøll som vært.

Her fortalte hun, hvordan det havde påvirket hende, da hun første gang efter bruddet skulle fortælle eksmanden, at hun havde kysset med en ny mand.

»Der har vi haft nogle processer, hvor jeg har måttet tage tilløb til simpelthen at sætte mig ned og sige 'prøv at høre her. Jeg har faktisk kysset med denne her fyr, som faktisk var meget sød. Det var så også det, men hvordan har du det med det', forklarede hun og tilføjede, at eksmanden heldigvis var yderst forstående.

»At få den reaktion, at han siger 'hvor er det dejligt, at du går ud og får noget kærlighed. Det er dejligt, at der er en, der kysser dig og synes, du er dejlig, for det er du jo'.

Selvom Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus blev skilt i september 2018, var det først et halvt år senere, at offentligheden fik besked om bruddet.

De to nåede at være gift i fire år.