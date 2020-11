'Vild med dans'-vært Sarah Grünewald indrømmer, at hun blev nødt til at lade være med at se, da radiovært Sara Bro og professionel danser Morten Kjeldgaard gik på gulvet.

Hun kunne nemlig ikke styre sine følelser og var opløst i gråd under generalprøven. For der blev nemlig sunget en særlig sang af musiker Ida Corr.

»Jeg kunne ikke komme igennem hele generalprøven på grund af det nummer, så jeg turde simpelthen ikke at tage chancen her til aften,« lyder det fra Grünewald, som uddyber:

»Der er jo ikke noget mere frygteligt end en vært, der ikke kan tage sig sammen og gennemføre et program. Jeg skal guide vores dansere igennem, så det nytter det ikke noget, jeg står og stortuder.«

Værter Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest Vis mere Værter Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest

Værten måtte simpelthen gå ud på gangen, mens Ida Corr sang for parret, publikum og seerne derhjemme.

Ida Corr optrådte med nummeret 'Når jeg bliver gammel' af Gnags. Et nummer, hun også har sunget i det populære TV 2-program 'Toppen af poppen'.

Og dengang ramte det Sarah Grünewald lige så voldsomt.

»Jeg tudbrølede også, da jeg så 'Toppen af poppen',« siger den storsmilende vært.

Hun tror, kuren er, at hun bliver nødt til at høre nummeret på 'repeat' i en uge. Så kan det være, hun bliver hærdet.

»Der er et eller enormt melankolsk over det nummer, som jeg godt kan lide, og så er der et eller andet med Idas (Corrs, red.) stemme, når hun går ned i det tempo.«