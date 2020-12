Efter knap fem år som ægtepar besluttede Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus i starten af 2019 at gå hver til sit.

Og med den beslutning gjorde de deres fælles søn en stor tjeneste.

Det fortæller tv-værtinden i et interview med Billedbladet, hvor hun også sætter ord på, hvordan sønnen endte med at blive en aflastning for den kærlighed, forældrene ikke kunne finde ud af at give hinanden.

Til sidst i ægteskabet var hun og ægtemanden nemlig ikke kærester mere, forklarer hun. De kyssede ikke og var ikke sammen på den særlige måde, to mennesker, der elsker hinanden, er det.

Derfor var det også det helt rigtige at splitte.

»Jeg er stolt af at kunne sige til ham, når han bliver voksen, at vi gik fra hinanden, fordi vi gerne ville have, at han voksede op i et meget mere kærligt hjem, end det var. Ikke fordi der ikke var kærlighed til ham, men det var lidt unfair, at al vores kærlighed gik til ham og kun ham,« fortæller hun til Billedbladet.

Parret blev gift i 2014. To år senere kom Louis til verden. I 2019 blev parret skilt.

»Ras og jeg har truffet verdens sværeste, men vigtigste beslutning – det er, at gå fra hinanden.«

»I den beslutning ligger en kæmpe sorg og en ubeskrivelig smerte, som vi i længere tid har givet plads, og som vi i stilhed har omfavnet og delt med hinanden. Vores lille familie er den største gave i vores liv og er fyldt med så meget kærlighed,« skrev 'Vild med dans'-værten dengang på Instagram.

I dag er Louis skiftevis en uge hos sin mor og en uge hos sin far. Og det fungerer godt, fortæller Sarah Grünewald, selv om hun stadig har svært ved at aflevere sønnen hver anden mandag morgen.

Der skal hun med egne ord lige bruge lidt tid på at »græde den af« og har af samme årsag aldrig møder før klokken 11 den dag.