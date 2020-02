»Vi har det godt - og vores mænd har det godt. Alt er bare godt.«

Sådan lyder det fra Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller, da B.T. møder dem på den røde løber før dette års Zulu Awards.

De har nemlig begge to fået en ny mand i deres liv.

To mænd, der trods de mange rygter, endnu ikke har set offentlighedens lys. Og det er helt med vilje.

Sarah Grünewald(tv) og Christianne Schaumburg Müller. Rød løber - Gæster ankommer til ZULU Awards (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald(tv) og Christianne Schaumburg Müller. Rød løber - Gæster ankommer til ZULU Awards (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

»Det er ingen af os, der har holdt dem hemmelige. Det er bare - det her er vores job, men det betyder ikke, at det er for alle,« siger Christiane Schaumburg-Müller, der for nyligt har afsløret, at hun danner par med rigmanden Daniel Åxman.

En rigmand, som man kan google nok så mange gange, han er ikke til at finde et eneste billede af. Sarah Grünewalds nye kæreste har hun heller ikke vist frem endnu.

Er det jeres kærester, der ikke vil vises frem?

»Altså vi har jo faktisk lænket dem derhjemme. De ville så gerne med. Men this is my time to shine,« siger Christiane Schaumburg-Müller og griner.

»Ej, jeg tror det er noget, man kan mærke på hinanden. Der er ikke nogle af vores kærester, der har et vildt stort behov for at være på den røde løber,« fortsætter Sarah Grünewald.

Da B.T. spørger de to 'Vild med dans'-værter, hvor de har mødt hinanden, så tøver de begge lidt.

»Øhm, jeg har mødt ham gennem en kammerat - på Christianshavns bådudlejning,« siger Sarah Grünewald, men Christiane Schaumburg-Müller trækker sig lidt tilbage.

Christiane, hvor har du mødt din nye mand?

»Uh,« siger hun og holder en lang pause.

»I Danmark,« svarer hun så med et stort smil på læben.

Det to veninders forhold er stadig meget nye, og derfor er der heller ikke lagt de store fremtidsplaner endnu.

Hvad med sådan noget som at flytte sammen, er det for tidligt at tale om?

Sarah Grünewald ser undrenden ud og svarer så:

»Ja, det er det altså.«

Det er altså ikke meget de to værtinder vil fortælle om de to 'hemmelige' mænd. Men en ting var sikkert, de er meget meget glade for dem.

Med det store smil på læben, kan man ikke forestille sig andet.