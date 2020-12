Hvis der er nogen, der glad for, at kvindehåndboldlandsholdet i denne uge har rykket 'Vild med dans' fra fredag til lørdag, så er det Sarah Grünewald.

'Vild med dans'-værten er nemlig kommet i stemme-problemer og håber nu, at den ekstra dag kan skabe mirakler.

Onsdag aften ankom hun til gallapremieren på Søren Kragh-Jacobsens film 'Lille sommerfugl', som hun spiller med i, men da hun skulle fortælle om sin rolle til den fremmødte presse, var det i en ualmindelig hæs udgave.

»Hold kæft, hvor er det åndssvagt det her,« lød det svagt, men med vanlig glimt i øjet fra Sarah Grünewald.

»Der er intet galt. Jeg mister bare tit stemmen om vinteren. Sidste år mistede jeg også stemmen i december. Min mor gør det også, så det ligger lidt til familien. Vi snakker for meget. Det er et lidt uheldigt tidspunkt.«

Sarah Grünewald forklarede, at der ikke er tale om en corona-virus på stemmebåndet, da hun bliver testet hele tiden og derfor ved, at hun ikke er smittet.

»Jeg havde lidt ondt i halsen i sidste uge, men jeg har været igennem rigtig mange coronatest, som man jo skal, når man har noget med halsen, og jeg har ikke corona. Lige nu er jeg bare glad for, at jeg ikke skal være vært, men bare ind og se en film i aften.«

Sarah Grünewald har tidligere spillet med i film som 'Dirch' og tv-serien 'Tomgang'. Arbejdet med Søren Kragh-Jacobsen har dog været noget helt særligt, fortalte hun:

Gallapremiere på Søren Kragh-Jakobsens film Lille Sommerfugl i Imperial onsdag den 2. december 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Gallapremiere på Søren Kragh-Jakobsens film Lille Sommerfugl i Imperial onsdag den 2. december 2020. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har (allerede) set den (filmen, red) hjemme på min computer. Det tog mig fem gange, da jeg havde fået linket, før jeg turde se den, fordi jeg synes, det er lidt angstprovokerende at se sig selv i så stort et setup med så dygtige skuespillere.«

Hun tilføjer, at hun gerne vil spille mere skuespil i fremtiden og faktisk har et vigtigt møde torsdag om et muligt nyt projekt.

»Det bliver rigtig spændende, hvordan det kommer til at gå (I forhold til stemme-problemerne, red). Jeg vil vildt gerne lave mere, hvis det er det rigtige hold og den rigtige instruktør. Søren er ubetinget den bedste instruktør, jeg har arbejdet sammen med.«