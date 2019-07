Tv-vært og model Sarah Grünewald meddelte tilbage i februar, at hun og manden Rasmus Backhaus skal skilles.

Alligevel holder de to stadig ferie sammen med deres fælles søn, og det har fået flere til at spekulere.

Det fortæller Vild med dans-værten i et opslag på sin Instagram-profil.

Her fastslår hun dog, at selvom hun nu holder ferie med sin tidligere mand, betyder det ikke, at de to har fundet sammen igen.

'Mange spørger, om Ras ( @backhausmusic ) og jeg er sammen igen! Det er vi ikke. Vi elsker hinanden, er de bedste venner, er på sommerferie sammen lige nu, OG vi har verdens dejligste familie, som vi passer på!!! Opskriften for os, er kærlighed, respekt, kommunikation og en helvedes masse humor! Hep,' skriver Sarah Grünewald.

Opslaget har fået flere af tv-værtens følgere til at rose hende og Rasmus Backhaus for måden, de håndterer deres brud på.

'Hvor er det dog fantastisk at læse, at I har fundet en rigtig god løsning for jer tre. Det var der rigtig mange, der kunne lære af. Man når så langt med respekt for hinanden og masser af kærlighed og humor. I er for seje,' skriver brugeren hellekannerasmussen.

'I er et forbillede på, hvordan en skilsmisse OGSÅ kan foregå. God ferie,' skriver brugeren frk.wintherolsen.

Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus. Foto: David Leth Williams Vis mere Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus. Foto: David Leth Williams

Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus fandt sammen tilbage i 2013 og blev gift året efter.

Parret har sammen sønnen Luis, og da nyheden om skilsmissen blev offentliggjort, gjorde Sarah Grünewald det da også klart, at hun og Rasmus Backhaus stadig ville have et godt forhold til hinanden og være en familie.

'Vi går udelukkende fra hinanden som ægtefolk, men vil for evigt blive sammen som familie. Vi er de bedste venner og de bedste forældre for Luis, og vores liv er heldigvis fyldt med en enorm kærlighed og rummelighed til og for hinanden,' lød det fra tv-værten tilbage i februar.

Sarah Grünewald vender til efteråret tilbage på skærmen som vært på 'Vild med dans' sammen med Christiane Schaumburg-Müller.