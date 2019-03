Den populære Vild med dans-vært Sarah Grünewald har gennem mange år drevet en succesfuld modelkarriere.

Og nu har hun landet et regulært drømmejob.

Fremover skal den 35-årige Vild med dans-vært være det nye ansigt for make up-virksomheden Max Factor.

'Endelig. Jeg kan fortælle jer (råbe højt og stolt) at jeg er det nye ansigt for Max Factor Danmark - et brand som jeg faktisk helt tilbage i mine spæde model år, har drømt om at arbejde for,' skriver Sarah Grünewald i et opslag på sin instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram Endelig Jeg kan fortælle jer (råbe højt og stolt) at jeg er det nye ansigt for @maxfactordanmark - Et brand som jeg faktisk helt tilbage i mine spæde model år, har drømt om at arbejde for. Idag skyder vi kampagnen #maxfactorstories igang. Skønhed for mig kommer indefra. Den ligger i vores historie. I vores fortælling. Det er her vi inspirerer, gør os sårbare og-eller viser vores styrke. Jeg drømmer om, at jeg kan inspirere andre til at fortælle jeres historier med #maxfactorstories #maxfactor #maxfactorstories #beautywithdepth #internationalwomensday Et opslag delt af Sarah Grünewald (@sarahgrunewaldcph) den 8. Mar, 2019 kl. 3.36 PST

Her deler hun også en video, der præsenterer hende som brandets nye ansigt.

Sarah Grünewald fortæller samtidig, at hendes allerførste kampagne skydes i gang i dag.

'Idag skyder vi kampagnen #maxfactorstories igang. Skønhed for mig kommer indefra. Den ligger i vores historie. I vores fortælling. Det er her vi inspirerer, gør os sårbare og-eller viser vores styrke. Jeg drømmer om, at jeg kan inspirere andre til at fortælle jeres historier med #maxfactorstories,' skriver Sarah Grünewald videre.

Den populære tv-vært lander drømmejobbet midt oveni i store personlige omvæltninger på hjemmefronten.

Vild med dans-værterne 2018, Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Vild med dans-værterne 2018, Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald. Foto: Liselotte Sabroe

I februar meddelte Sarah Grünewald på sin Instagram-profil, at hun skal skilles fra sin mand gennem fem år, Rasmus Backhaus.

'I den beslutning ligger en kæmpe sorg og en ubeskrivelig smerte, som vi i længere tid har givet plads, og som vi i stilhed har omfavnet og delt med hinanden. Vores lille familie er den største gave i vores liv og er fyldt med så meget kærlighed,' skrrev hun dengang på Instagram.

Sarah Grünewald fandt sammen med Rasmus Backhaus i 2013, og de blev gift året efter. Sammen har de sønnen Luis, der er to år gammel.

Udover modelkarrieren og en række tv-jobs, så har Sarah Günewald også tidligere medvirket i Mick Øgendahls komedieserie 'Tomgang'.