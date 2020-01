Vild med dans'-værtinden Sarah Grünewald har fået ny kæreste.

Det afslører hun i en story på sin Instagram-profil med ordene 'Status: In a Relationship'.

Den 35-årige værtinde har også delt et billede, hvor hun holder i hånd med en mand.

Sarah Grünewalds offentliggørelse af, at hun har fundet kærligheden, kommer efter, at hun og hendes mand gennem fem år, Rasmus Backhaus, i februar 2019 gik ud og fortalte, at de skulle skilles.

'Ras og jeg har truffet verdens sværeste, men vigtigste beslutning - det er, at gå fra hinanden,' skrev værtinden dengang i et Instagram-opslag og fortsatte:

'I den beslutning ligger en kæmpe sorg og en ubeskrivelig smerte, som vi i længere tid har givet plads, og som vi i stilhed har omfavnet og delt med hinanden. Vores lille familie er den største gave i vores liv og er fyldt med så meget kærlighed.'

Parret fandt sammen i 2013 og blev gift året efter. Sammen har de sønnen Luis på tre år.

Under et besøg i podcasten 'Fårking Far', hvor Mattias Hundebøll er vært, i oktober 2019, fortalte Sarah Grünewald, at grunden til, at hende og Rasmus Backhaus gik fra hinanden var, at de talte to forskellige kærlighedssprog. De kunne ikke give hinanden, hvad de hver især havde brug for.

Hun fortalte dog også, at Rasmus Backhaus var den helt rigtige at få børn med, og at de to har besluttet at være en familie, selvom de ikke er sammen med hinanden.

»Vi er bare rigtig, rigtig gode venner, altså virkelig gode venner,« siger Sarah Grünewald i podcasten

Sarah Grünewald begyndte sin karriere som model og har også medvirket i Mick Øgendahls komedieserie 'Tomgang'.

Siden 2013 har hun været vært på vild med dans.