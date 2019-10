'Vild med dans'-værtinden Sarah Grünewald skifter dansegulvet ud med det store lærred, når hun næste efterår har en af de bærende roller i en ny komedie.

»Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang igen, bruge mig selv som spiller i stedet for mit job som tv-vært, da det jo er helt anderledes, og så glæder jeg mig til igen at skulle være en del af en 'film-familie' som jeg allerede nu kan mærke er en dejlig en af slagsen,« udtaler Sarah Grünewald i en pressemeddelelse.

'Film-familien' er foruden instruktør Søren Kragh Jakobsen bl.a. Jesper Christensen, Karen-Lise Mynster og Mia Lyhne.

Selvom vi bedst kender hende fra TV2 dansegulv, så har den tidligere model også slået sine folder som skuespiller.

Sarah Grünewald har i syv sæsoner været vært på 'Vild med Dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald har i syv sæsoner været vært på 'Vild med Dans'. Foto: Martin Sylvest

I 2013 havde Sarah Grünewald en af hovedrollerne i Mick Øgendahls komedieserie 'Tomgang', mens det er blevet til mindre roller i 'Det andet liv' og publikumssuccesen 'Dirch'.

Rollen i den nye komedie bliver dog tv-værtens største til dato, og især filmens instruktør begejstrer tv-værten.

»For mig som skuespiller er det at skulle arbejde sammen med Søren Kragh Jakobsen en stor drøm der går i opfyldelse«, siger Sarah Grünewald

Filmen får titlen 'Lille sommerfugl' og følger den stædige landmand og svineavler Ernst og hans livsledsager Louise, som holder guldbryllup i det lokale forsamlingshus.

Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster i rollerne som guldbryllupsparret Ernst og Louise. Foto: Rolf Konow Vis mere Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster i rollerne som guldbryllupsparret Ernst og Louise. Foto: Rolf Konow

'Men familien bærer på flere hemmeligheder, og Ernst gemmer på den største. I løbet af én lang festlig, berusende, overraskende, gribende og vemodig aften pibler sandhederne frem, og familien sættes på den ultimative prøve,' lyder det i pressemeddelelsen.

Sarah Grünewald får rollen som tjeneren Maja, der viser sig at have et hemmeligt forhold til guldbryllupsparret Ernst og Louises søn Lasse.

Lasse spilles af den ene halvdel af tidligere Gramsespektrum, Peder Thomas Pedersen, mens guldbryllupsparret spilles af Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster.

'Lille sommerfugl' er gået i optagelser i denne uge i Kerteminde på Fyn og får premiere til næste efterår.