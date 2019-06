Nu er der gået noget tid siden, Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus meddelte, at de skulle skilles. Alligevel er det ikke lykkedes tv-værten at finde en bolig.

Hun har nogle helt særlige ønsker til det nye sted, hun kommer til at kalde 'hjem'.

Stjernen skriver nemlig i et opslag på Facebook, at hun ønsker et sted, hvor der er natur, kig til stjernerne, og hvor hun kan gå i bar røv.

»Det må max koste 14-15.000,- og det skal helst være 20 min.max fra indre by. Jeg ved det.... det bliver svært. Men kan det lade sig gøre?« Sådan skriver hun spørgende til dem, der læser med.

På den røde løber fortalte Sarah Grünewald for nyligt til B.T., at hun havde det godt i sin skilsmisse.

Hun kunne desuden afsløre, at hun og eksmand Rasmus Backhaus drømte om at finde et sted sammen, hvor de kunne leve sammen - hver for sig.

»Om det skal være at bo i den samme opgang eller i en form for kollektiv, det ved vi ikke,« fortalte kendissen, da B.T. mødte hende på den røde løber ved Elle Style Awards.

Sarah Grünewald har sønnen Luis sammen med eksmanden, og mange af hendes overvejelser omkring ny bolig handler også om, at det skal passe til at være skilte forældre, der er sammen om sønnen.

'Min store drøm var/er at flytte lidt ud af byen, men det bliver desværre ikke muligt uden at skulle splitte Rasmus, Luis, Hr. Jensen og jeg helt op.

Jeg savner natur, græs, et sted hvor jeg kan bygge ting, finde ro, gå med røven bar, og kigge på stjerner om aftenen, mens at Luis sover.'

Sådan skriver Sarah Grünewald i sit opslag, som hun har lagt på Facebook tirsdag. Det lyder på opslaget som om, at hun for nu leder efter et sted bare for sig selv og sønen, men da hun leder efter et lejested, så er det ikke en bindende løsning, som Grünewald vælger.

Hvis man følger Grünewald, der er kendt som både tv-vært, model og skuespiller, på Instagram, vil man vide, at siden skilsmissen blev offentliggjort tidligere på året, har hun flere gange annonceret, at hun mangler et sted at bo, og hun kalder nu situationen for endnu mere 'desperat.'

B.T. har forsøgt at få fat i Grünewald uden held.