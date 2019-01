Udover at være kendt tv-vært arbejder den smukke Sarah Grünewald også som model.

I et interview i DR P3 deler den 34-årige vært en særdeles pinlig historie fra sin tidlige modelkarriere.

Hun var 22 år gammel og havde fået et job på en stor undertøjskampagne, der fandt sted i Hamborg, Tyskland.

Grünewald fortæller, at der var to stylister, fire makeupartister og 10 fotografer tilknyttet. Så det var et stort og vigtigt job.

Sarah Grünewald til TV-Prisen. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Sarah Grünewald til TV-Prisen. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Jeg føler den virkelig, fotografen var ok lækker, jeg giver den alt, hvad jeg kan,« siger hun i radioprogrammet, der er lagt ud på P3s Facebookside.

Da alt jo skal sidde helt skarpt i en undertøjsreklame, kom en af stylisterne over til hende for at rette i en tråd i trussen.

Desværre var det ikke en stoftråd, der tilhørte trussen. Det var en stoftråd, der hørte til Sarah Grünewalds tampon, som han hev ud.

»Altså jeg lignede en, der var blevet skudt i en James Bond-film. Der var fucking blod over det hele, mand,« siger hun og griner.

»Jeg gik fra at være en supersild til at være et skudt rådyr. Det var det mest nederen, jeg nogensinde har prøvet.«

Hun forklarer, at den franske fotograf blev ganske rød i hovedet og lige bad om en pause på 5-10 minutters tid.

Den lækre fotograf tog det tilsyneladende rigtigt pænt ifølge Grünewald.

Det gjorde han også, selvom der var rigeligt med blod på det kridhvide gulv, hvor billederne skulle tages.