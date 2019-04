Tv-vært og model Sarah Grünewald meddelte tilbage i februar, at hun og kæresten Rasmus Backhaus skal skilles.

Siden har de to fortsat med at bo sammen med deres søn Luis, men det skal fremover være slut.

Nu leder Sarah Grünewald nemlig efter bolig og tager i den forbindelse sit netværk på Facebook i brug.

‘Nå- vi skal til det, selv om det ikke er spor rart!’ indleder Grünewald sit opslag.

Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus. Foto: David Leth Williams Vis mere Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus. Foto: David Leth Williams

Hun skriver videre, at hun i bedste fald drømmer om at bo et sted, hvor der i forvejen bor en familie. Vigtigst af alt er det dog, at hun og sønnen kan komme udendørs.

‘Luis og jeg leder efter et nyt sted at bo. Vi leder/og drømmer om en villalejlighed hvor der i underetagen eller overetagen, allerede bor en dejlig familie, par el.lign, eller en lejlighed med en altan, en terrasse, en lille have, eller bare der er en hyggelig gård. Vi skal have mulighed for at komme ud!!!!!’ skriver tv-værten.

Derudover pointerer hun, at hun søger en bolig med minimum tre værelser til en max husleje på 13.000 om måneden.

Sarah Grünewald skriver desuden, at hun foretrækker en bolig på Østerbro, Frederiksberg, Vesterbro, Amager, i indre by, eller på Islands Brygge.

I februar offentliggjorde Sarah Grünewald i et opslag på sin Instagram-profil, at hun og manden gennem fem år, Rasmus Backhaus, skulle skilles.

Dengang understregede hun, at de to forbliver venner og har et godt forhold til hinanden.

'Vi går udelukkende fra hinanden som ægtefolk, men vil for evigt blive sammen som familie. Vi er de bedste venner og de bedste forældre for Luis, og vores liv er heldigvis fyldt med en enorm kærlighed og rummelighed til og for hinanden,’ lød det dengang fra Grünewald.

Den populære tv-vært fandt sammen med Rasmus Backhaus i 2013, og de blev gift året efter. Sammen har de sønnen Luis, der er to år gammel.