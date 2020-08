Tilbage i december mødte Sarah Grünewald en mand, som hun faldt pladask for, og som i dag er hendes kæreste. Det er den 41-årige musikproducer Benjamin Kaniewski, og nu har de været et par i cirka otte måneder.

»Vi mødte hinanden gennem en fælles ven, der har noget bådudlejning, hvor man kan tage hen og spise æbleskiver og drikke gløgg. Jeg var der for at spise æbleskiver med min søn, og så skrev han til mig efterfølgende. Vi tog ud på en lunch date, og derfra var der bare magi,« fortæller 36-årige Sarah Grünewald, da Realityportalen møder hende sammen med Benjamin på den røde løber til ZULU Comedy Galla.

Helt rørt

At det er lykke og forelskelse, der stråler ud af dem, er ikke til at tage fejl af, og siden æbleskiverne er de følelser kun vokset.

»Jeg er mega forelsket og ovenud lykkelig for at have mødt en mand, som jeg har været sammen med i otte måneder nu, hvor jeg stadig bare for hver dag, der går, bliver mere og mere forelsket i ham. Jeg føler mig så heldig, og jeg er så taknemmelig. Jeg er helt rørt nærmest. Han er så god ved mig, og vi er gode ved hinanden,« smiler den smukke ‘Vild med dans’-værtinde.

Sarah Grünewald blev i 2019 skilt fra sin mand, dj’en Rasmus Backhaus, som hun har sønnen Luis på 4 år med.

Om kort tid kommer vi til at se en masse til Sarah, når hun skal være værtinde på sæson nummer 17 af ‘Vild med dans’.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk