Sarah Skaalum Jørgensen, der i en alder af 15 år vandt DRs talentshow 'X Factor', har skiftet køn og hedder nu Noah. Det fortæller han i et interview med Her & Nu.

»Jeg har været på testosteron i to måneder. Hårvæksten er så småt begyndt. Jeg er også kommet op på 70 kilo. For første gang vejer jeg mere end Sika. Min stemme er blevet dybere og knækker engang imellem som en teenagedreng. Der sker virkelig mange ting på samme tid. Testosteronet går ind og slår østrogenet ned, så jeg er faktisk kommet i overgangsalderen med alt fra hedeture til, at jeg pludselig begynder at tude,« siger Noah til ugebladet.

Kort efter sejren i 2011 talte Sarah Skaarum i telefon med B.T.s læsere. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Kort efter sejren i 2011 talte Sarah Skaarum i telefon med B.T.s læsere. Foto: Bjarke Bo Olsen

For fire år siden blev Noah gift med kæresten Sika, og han regner nu med at få gennemført en såkaldt hysterektomi, hvor han får fjernet hele sit underliv. Det kan ske om et år. Samtidig drømmer han om at få foretaget en fedtsugning og få flyttet sine brystvorter. Det kan ske, når han har været i testosteronbehandling i seks måneder.

Kæresteparret er desuden begyndt i fertilitetsbehandling.