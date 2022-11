Lyt til artiklen

Sarah Bros kærlighedsliv har før vakt overskrifter over hele verden.

For stort set hele 2019 dannede den tidligere elitesvømmer par med en »amerikansk filmstjerne«, som mange regnede ud var Zac Efron.

Sidste sommer var det dog en anden heldig mand, som Sarah Bro fandt sammen med – men for et år siden var den 26-årige svømmer så blevet single igen.

»Jeg har en lidt turbulent kærlighedshistorie, og jeg tror egentlig, jeg prøver at lære mig selv bedre at kende og falde lidt mere til rette i, hvem jeg er,« forklarede Sarah Bro dengang til B.T.

Men nu kunne det ligne, at der igen er romantik i luften for den tidligere svømmer.

På Instagram viser hun nemlig frem, at hun er på ferie i Rom med en mand, der ikke mindst får et smækkys på et af billederne.

B.T. har været i kontakt med Sarah Bro, der dog ikke har ønsket at fortælle mere om den heldige fyr.

Men i kommentarsporet bugner det altså over med hjerter og kommentarer som »Amoreeee« og »jeg har sygt optur over det her. Og jer«.

Så det kunne ligne, at Sarah Bros seneste år som single måske er lakket mod enden.