Efter bruddet med Hollywood-stjernen Zac Efron har danske Sarah Bro igen fundet kærligheden.

Det bekræfter den 26-årige influencer og tidligere elitesvømmer over for Se & Hør.

»Ja. Jeg har fået en dejlig kæreste,« skriver hun i en besked til mediet, der tidligere har skrevet, at den nye flamme hedder André Tingberg.

I november viste Sarah Bro på Instagram, at parret var på kærlighedsferie i Rom, og der blev også plantet et enkelt smækkys på et af billederne. Men svømmestjernen var dengang ikke klar til at sætte ord på forholdet.

Juleaften kunne hun så igen vise flammen frem. Denne gang med teksten: 'Juleting, selfieting, eksamensting, spiselige ting, kæresteting'.

Det er første gang, Sarah Bro står frem med en kæreste, siden hun i 2019 brød med verdensstjernen Zac Efron.

Parret bekræftede aldrig deres forhold offentligt, men efter bruddet kunne Sarah Bro fortælle, at hun havde dannet par med en 'amerikansk filmstjerne', som havde udsat hende for psykisk vold.

