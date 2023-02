Lyt til artiklen

Sara Maria Franch-Mærkedahl stopper 1. marts som vejrvært på TV 2.

Men allerede nu har hun landet et nyt job.

Og det er ikke et helt tilfældigt job.

Hun skal nemlig varetage en del af pressearbejdet for Cirkus Arena. Det selvsamme cirkus, som hun rejste rundt med som barn.

»Store dele af min dna er jo udsprunget af cirkus, så det føles på en måde som at komme hjem,« udtaler Sara Maria Franch-Mærkedahl i en pressemeddelelse.

Den snart tidligere vejrværts primære funktion vil være at konceptudvikle og promovere forlystelsesparken Cirkusland i Slagelse, men også at løfte Cirkus Arenas kommende cirkus i den tyrkiske by Side.

Da hun tidligere i februar meddelte på LinkedIn, at hun havde sagt op, meldte hun sig samtidigt klar til at gribe tjanser som blandt andet moderator, konferencier og foredragsholder.

Og der skulle altså ikke engang gå en uge før, Cirkus Arena greb chancen for at hive Sara Maria Franch-Mærkedahl hjem til savsmuld og candyfloss.