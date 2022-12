Lyt til artiklen

I starten af året stod Nicolaj Kopernikus og Sara Maria Franch-Mærkedahl frem som kærester overfor B.T.

Og i starten af det nye år går den 55-årige skuespiller og den 41-årige vejrvært så ind i en ny fase af deres forhold.

Kendisparret skal nemlig flytte sammen, efter de har erhvervet sig et fælles rækkehus på Østerbro. Det bekræfter parret overfor B.T.

»Ja, det er rigtigt, vi har købt hus sammen,« siger Nicolaj Kopernikus kort.

Ifølge oplysninger fra Tinglysningen, som Se&Hør har set, fremgår det, at parret har givet 9,5 millioner kroner for deres 136 kvadratmeters kommende hjem på Østerbro, som de kan rykke ind i fra 1. januar 2023.

For nuværende bor Nicolaj Kopernikus i sin egen lejlighed i Hellerup, mens Sara Maria Franch-Mærkedahl bor i sin andelslejlighed på Østerbro.

Men hvorvidt parrets egne lejligheder så skal sættes til salg – og om ikke nok, der skal være plads til deres i alt fem sammenbragte børn i det nye seks værelser store hjem – har parret dog ikke ønsket at sige mere til.

»Vi har ikke yderligere kommentarer til det,« afslår Nicolaj Kopernikus høfligt.

Officielt har Sara Maria Franch-Mærkedahl og Nikolaj Kopernikus dannet par i lidt under et år, efter de i februar 2022 bekræftede overfor B.T., at de var kærester.

Allerede i sommeren 2021 var rygterne dog begyndt at florere om, hvorvidt vejrværten og skuespilleren skulle være mere end bare venner.

Både Sara Maria Franch-Mærkedahl og Nicolaj Kopernikus har børn fra tidligere forhold.

Sara Maria Franch-Mærkedahl har døtrene Kastanje og Vega Marie med eksmanden Bo, mens Nicolaj Kopernikus har børnene Mollie, Roberta og Louis fra ægteskabet med koreografen Birgitte Næss-Schmidt.