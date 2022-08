Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var smil, tårer og store lykønskninger, da Silas Holst og Nikolai Schwartz holdt deres drømmebryllup lørdag.

De kendte gæster var også at finde, da parret fejrede deres kærlighed.

En af dem var Silas Holsts tidligere partner i 'Vild med dans' Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Til B.T. fortæller hun om festen, der var helt speciel og fyldt med glæde.

»Det var som altid vidunderligt at være til en fest, hvor det er kærligheden, der bliver fejret,« fortæller hun.

Ifølge vejrværten var der godt gang i både taler og sange og særligt en skilte sig ud.

»Jakob Fauerby havde lavet en fantastisk sjov sang. Nu tænker jeg ikke, at jeg kan gå i detaljer med den, men den var virkelig, virkelig sjov,« lyder det grinende fra Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Kagerne ved brylluppet havde også en helt speciel detalje.

»Det var meget fint. Kagerne havde en tegning fra Maggie (Silas Holsts datter red.) på toppen, og alle synes, at det var rigtig skønt,« fortæller hun.

Lørdag den 6. august blev danseren og sangeren Silas Holst gift med Nicolai Schwartz. Vielsen og festen foregik på Nakkehoved Fyrkro ved Gilleleje. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lørdag den 6. august blev danseren og sangeren Silas Holst gift med Nicolai Schwartz. Vielsen og festen foregik på Nakkehoved Fyrkro ved Gilleleje. Foto: Bax Lindhardt

Også Silas Holsts eksmand Johannes Nymark var med til brylluppet.

»Johannes var der med sin kæreste, og det var jo bare forbilledligt, at de er der for hinanden på den måde og glædes over hinandens kærlighed,« lyder det.

Sara Maria Franch-Mærkedahl fortæller, at hun følte sig ekstremt glad og benovet over at være med til festen.

»Jeg er meget beæret over, at jeg var med. Det var rart at se Silas så glad. Det gjorde mig varm helt inde i hjertet.«

Parret havde valgt at danse deres egen version af en brudevals til festen, og selvom Nikolai gjorde det godt, var det ikke helt på niveau med Silas.

»Det havde næsten også være for utroligt, hvis de dansede lige godt. Men jeg må sige, at Nikolai var en rigtig dejlig danser,« lyder det.

Parret er efter festen taget på bryllupsrejse til Grækenland.