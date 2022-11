Lyt til artiklen

Selvom det er syv år siden, at vejrværten Sara Maria Franch-Mærkedahl blev skilt fra sine børns far, har hun stadig svært ved at tale om skilsmissen.

Det fortæller hun i et stort interview med Hendes Verden.

Ifølge vejrværten var det den hårde erkendelse i, at parret var vokset fra hinanden, og at de nu ikke skulle være sammen som familie, der satte sig i hende.

»Vi er gode venner i dag, men selv om skilsmissen var det rigtige valg, slog det benene væk under mig. Jeg følte virkelig, jeg var hende, der kunne få et ægteskab til at fungere, til døden skulle skille os, og det var et kæmpe nederlag at sætte mine børn i den situation, at de hver dag skulle savne en af os. Det har jeg stadig svært ved at tilgive mig selv,« fortæller hun i interviewet.

Sara Maria Franch-Mærkedahl har syv år efter skilsmissen fundet kærligheden igen med skuespilleren Nikolaj Kopernikus.

To kendte hinanden i forvejen, fordi de havde lavet tv sammen.

Nicolaj Kopernikus og Sara Maria Franch-Mærkedahl har været sammen i godt et år. Foto: Bax Lindhardt

Det havde ifølge vejrværten altid været venskabeligt mellem de to, men en dag var noget forandret, efter de havde lavet en podcast sammen..

Til B.T. har Nikolaj Kopernikus tidligere bekræftet forholdet..

»Ja, vi er kærester,« lød det kort fra skuespilleren.

Det nye kærestepar har begge børn fra tidligere forhold.

Sara Maria Franch-Mærkedahl har døtrene Kastanje og Vega Marie med eksmanden, mens Nicolaj Kopernikus har børnene Mollie, Roberta og Louis fra ægteskabet med koreografen Birgitte Næss-Schmidt.