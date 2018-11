Lørdag aften blev DR-programmet 'Bagedysten' sendt. Dog ikke uden for meget drama - deltageren Sara var nemlig tæt på at dejse om.

I seriens sjette afsnit ser man det gå en smule galt for Sara og hendes mikroovn, men man ser ikke, hvor dramatisk det i virkeligheden endte.

44-årige Sara Græsborg havde al udstyr i orden, da den første udfordring stod på pandekagelagkage.

For at indhente tiden, havde hun forberedt sig ved at have flere pander, så hun kunne bage flere pandekager ad gangen. Men det var måske ikke så smart, som hun troede.

»De store pander tog rigtig meget bordplads, så jeg var i pladsmangel. Og komfurerne i teltet var så følsomme, at hvis der bare lå et stykke papir på dem, gik de ud. Og det skete hele tiden for mig. Det vil sige, at jeg ikke fik min marmelade kogt op, og det pressede mig bare hele vejen igennem,« forklarer Sara til DR.

Panderne gav, ud over det, også ekstra meget varme - og med den varme sommer, vi i 2018 har haft, blev det hele lidt for varmt for Sara Græsted.

Hun blev nemlig så påvirket af varmen, at hun fik hedeslag og beskriver, at hendes 'hjerne stod af flere gange'.

Bagedyst-deltageren havde også glemt at drikke vand, og af de årsager var Sara ved at dejse om flere gange.

Imens Sara kæmpede mod varme og dehydrering, gik det også galt for hendes chokoladesovs.

Chokoladesovsen satte sig, men blev blød igen. Hun nåede dog at lave en ny, hun kunne putte på sin pandekagelagkage, men fordi den stadig var for varm, smeltede det hele.

Sara var også den person, der røg ud i aftenens afsnit.

Nu er der kun fem deltagere tilbage.