Mads Steffensen stopper som vært på DR, og derfor er Sara Bro fra det nye år vært på 'Mads og Monopolet', der i den nye udgave kommer til at hedde 'Sara og Monopolet'.

Da B.T. ringer for at sige tillykke med det nye job, er det stadig så nyt for Sara Bro, at hun hverken kan tale om mulige 'Monopol'-deltagere eller gå i andre detaljer om programmet. Hun ved dog én ting:

»Jeg ved, at jeg ikke skal lave om på noget som helst. Jeg tror, det bliver voldsomt nok for lytterne, at der kommer en ny vært, så jeg prøver bare at gøre det så godt som muligt.«

Da DR's radiochef, Anette Kokholm, ringede og spurgte, om Sara Bro ville overtage det populære program, skulle hun også lige forstå, hvad det var, hun blev tilbudt.

Mads Steffensen. Foto: Axel Schütt Vis mere Mads Steffensen. Foto: Axel Schütt

»Jeg tænkte, at det ville jeg gerne, men jeg havde først lige brug for at forstå, hvad der skete,« fortæller hun med et grin.

I DR's pressemeddelelse udtalte Sara Bro tidligere på dagen:

»Det er selvfølgelig kæmpestort at skulle overtage et så ikonisk program, der gennem tiden har fået så mange danskere til at agere medrådgivere i bilen eller hjemme i stuen. Jeg er jo ikke en nordjysk mand, så jeg må jo nok finde min egen måde at fylde de store sko, som Mads efterlader, ud på – samtidig med at jeg selvfølgelig har respekt for programmets dna.«

Til B.T. tilføjer hun:

Sara Bro medvirkede i efteråret i 'Vild med dans', hvor hun sammen med Morten Kjeldgaard fik en femteplads. Foto: Emil Helms Vis mere Sara Bro medvirkede i efteråret i 'Vild med dans', hvor hun sammen med Morten Kjeldgaard fik en femteplads. Foto: Emil Helms

»Jeg tror bare, jeg skal være mig selv og prøve at gøre det så godt som muligt fra første program og få de bedst mulige samtaler. Lige nu glæder jeg mig bare super meget til at sende.«

Første udgave af 'Sara og Monopolet' sendes på P4 9. januar.

Mads Steffensen skifter samtidig til podcasttjenesten Podimo, hvor han engang i januar vil udkomme med sit eget nye program 'Mads og A-holdet'.