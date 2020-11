Da 46-årige Sara Bro og 31-årige Lasse Lund stod frem som kærester, blev hun drillet af både kollegaer og lyttere.

Og med en aldersforskel på 15 år havde radioværten da heller ikke forventet andet.

Hun havde til gengæld ikke forudset alle de potentielt smertefulde spørgsmål, som hun og hendes forlovede fik i kølvandet på offentliggørelsen.

»Det er som om, at der er carte blanche til, at hvis det er 'uden for normen', så er du bare så freaky, at man kan tillade sig at spørge dig om alting,« fortæller radiovært og 'Vild med dans'-deltager Sara Bro i sin podcast 'Hjerteflimmer for voksne'.

Folk havde nemlig rigtig mange holdninger, fortæller hun, og især Lasse Lund blev stillet en masse svære spørgsmål.

For som en dengang 28-årig mand, der havde forelsket sig i en kvinde på 43, så måtte de da allerede have talt om, hvad søren de gjorde med børn.

»Min kæreste vil gerne have børn, så det er selvfølgelig et problem mellem os, så det er som at spørge til den allerømmeste tå,« siger 46-årige Sara Bro, som i forvejen har to børn på 10 og 13 med eksmanden Asger Schønheyder.

»Hvordan gør vi med det? Der er mange måder at gøre det på. Og hvad nu hvis det betyder, vi ikke kan være kærester på et tidspunkt, fordi han... det er da en totalt sindssyg ting at spørge om. Det er virkelig at sætte kniven ind, hvor det er ømmest.«

Som Sara Bro påpeger, så var det jo heller ikke sikkert, at Lasse Lund overhovedet ville have børn, og så havde spørgsmålet også prikket til noget, som måske var en betændt debat hjemme i privaten..

I 'Hjerteflimmer for voksne' har Sara Bro og programmets faste parterapeut, Jytte Vikkelsøe, besøg af influencer Lisbeth Østergaard og komiker Mikkel Klint Thorius.

Og sidstnævnte kan desuden oplyse, at hans homoseksuelle venner også bliver afkrævet svar om deres sexliv, fordi barren for hvornår noget er dybt privat bliver sænket, så snart den spurgte skiller sig ud fra normen.

Til det har Sara Bro et klokkeklart råd:

»Det er helt okay at sige: 'Hvad bilder du dig ind? Hvad rager det dig?' Det skal man jo ikke svare på, hvis man ikke har lyst.«

B.T. har bedt Sara Bro om en uddybende kommentar, men det har endnu ikke været muligt.