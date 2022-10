Lyt til artiklen

I 2019 rullede programmet 'Sara Bro på DR2' over skærmen, men det blev aldrig en succes hos seerne, og efter ti afsnit var det slut.

Undervejs fik Sara Bro også kritik af anmelderne. I Politiken lød det blandt andet:

»Sara Bro sidder i en skriggrøn bodysuit og virker mest optaget af at forklare, at dette er hendes nye talkshow.«

Netop værtens tøj blev, ifølge hende selv, også et problem for cheferne på DR. Det fortæller hun i et stort interview med Alt for damerne.

»Jeg bliver kaldt til et møde med alle mulige mandlige chefer og får ordre om, at jeg ikke må have glimmer på. Jeg får sygt mange knubs i det system, og jeg synes, det er svært at lave et program under de vilkår,« forklarer hun.

Hun fortæller også, at hendes chef på programmet, som hun ikke nævner navnet på, på forhånd havde godkendt alle kostumer, men altså ændrede mening efter kritikken.

Grunden til kostumerne var, at Sara Bro gerne ville lege med talkshowformatet, hvor »seerne er vant til at se værten i blazer og bukser«.

Hun var klar til at tage imod den kritik, der kom fra anmelderne, men hun var ikke klar til, at hendes egen arbejdsplads ikke bakkede hende op.

Som svar på kritikken, skriver DR i en mail til B.T.:

»Det er slet ikke usædvanligt, at tøj og styling indgår som en del af både programkoncept og løbende dialog om det enkelte tv-program. I det konkrete tilfælde er de afdelinger, der havde ansvaret for at udvikle og producere programmet, nedlagt, og det er ikke muligt at gå i detaljer med de enkelte redaktionelle beslutninger eller forløb her næsten fire år efter.«

»Programmet var et frisk og eksperimenterende pust på DR2, og Sara Bro tilførte programmet noget helt unikt. Samlet set levede programmet dog ikke op til ambitionerne, og derfor valgte man at justere undervejs og i sidste ende beslutte, at programmet ikke skulle fortsætte.«

På trods af kontroversen er Sara Bro stadigvæk på DR, hvor hun i dag blandt andet er vært på det populære radioprogram 'Sara og monopolet'.