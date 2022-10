Lyt til artiklen

Sara Bro gider ikke være vært gratis.

Det fortæller hun i Radio4-programmet 'Overskud', hvor hun taler med værten Sofie Østergaard.

»Det handler om to ting – både princippet i ikke at ville arbejde gratis, fordi det arbejde, jeg bliver bedt om, er noget, de har brug for, at jeg gør, og det skal jeg have løn for. Men jeg holder det også op imod, at det er tid væk fra min familie og tid væk fra mine børn. Det skal være det værd,« fortæller hun.

Og den udtalelse har fået skuespiller og komiker Rasmus Bjerg til at reagere.

'Det synes jeg er helt fair …. forresten, får man løn for at medvirke i Monopolet’s panel?', spørger han i et opslag på Instagram, hvor han stiller spørgsmålstegn ved, at de kendte, der underholder lytterne i 'Sara og Monopolet' – som Sara Bro selv er vært for – ikke får betaling for deres tid.

Til B.T. fortæller han, at han er enig med Sara Bro i, at man ikke skal arbejde gratis, og derfor undrer det ham også, at man ikke bliver betalt for at medvirke i programmet på P4.

»Jeg er faktisk enig med Sara – gratis betaler ikke ens regninger. Når det er sagt, giver det selvfølgelig mening indimellem at bruge sin stemme og ansigt uden at få noget for det; en godgørende sag man tror på eksempelvis. Jeg anfægter blot, at man forventes at ville stille gratis op til ting og sager produceret på kommercielle vilkår, hvor alle andre i øvrigt får deres hyre,« lyder det.

Sara Bro vil ikke arbejde gratis, men hun inviterer altid folk ind i sit eget program uden betaling. Foto: Sarah Christine Nørgaard

For skuespilleren vil det derfor være nødvendigt med betaling, hvis han skal underholde seere, lyttere etc. i et format.

»Jeg er med på, at det indimellem giver mening, hvis man specifikt har noget i pipelinen der kræver omtale; en ny film, en bog, et show eller andet, så er det win-win. I får noget af mig, og jeg får lidt tilbage. Men underholdning for underholdningens skyld, det lever jeg af.«

Han er dog ikke i tvivl om, at der nok skal være andre, der gerne stiller op gratis for promovering.

»Når det er sagt, står folk jo i kø for at få pudset egoet af, så det fortsætter jo selvfølgelig det cirkus. Det bliver bare ikke med mig – sagde hunden – som Ophelia.«

Så du vil ikke medvirke i 'Sara og Monopolet'?

»Jo, hvis man får en hyre. Ikke noget voldsomt, men en form for erkendtlighed for sin tid og sin indsats. Et sådant program lever i mine øjne at sit panel og en god vært.«

Og når du siger sådan, så mener du betaling i form af penge?

»Ja, det er dem, jeg betaler mine regninger med. Hverken spegepølse eller rødvin godtager de på netbank.«

Chef for 'Sara og Monopolet', Ralf Strøbech, fortæller til B.T. at man er glade for alle medvirkende i programmet, men at det ikke kommer på tale at aflønne panelisterne.

»Vi er først og fremmest meget glade for, at de her mennesker bruger deres tid og livserfaring hos os, men helt principielt betaler vi ikke kilder.«

Kritikken vækker derfor ikke de store følelser.

»Det er jo helt frivilligt at deltage, og det her er noget, der er besluttet ud fra DRs etiske retningslinjer.«

Har I oplevet at folk har takket nej til at medvirke, fordi de ikke fik betaling?

»Ikke mig bekendt.«

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Sara Bro om udmeldingerne fra Rasmus Bjerg, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.