Det er ikke altid, at radiovært Sara Bro er lige tilfreds med, hvordan hun bliver mødt på sin arbejdsplads, når hun bringer nye idéer på bordet.

Hun føler sig ikke altid respekteret, fortæller hun til Alt For Damerne.

»Desværre oplever jeg forholdsvis tit, at for eksempel en chef eller leder ikke respekterer mine erfaringer og professionelle fornemmelse for, hvad folk gerne vil se eller høre,« siger hun.

Hun oplever altid, at hun på trods af sine mange års erfaring skal argumentere for, at hendes idéer til programmer vil få succes.

Det irriterer hende, fordi hun netop har en føling med, hvad for eksempel lytterne på DRs programmer gerne vil have.

Hun fortæller til Alt For Damerne, at hun nogle gange bliver vred, når hendes chefer ikke respekterer det.

Derfor har hun også været særligt glad for sit nye radioprogram ‘Hjerteflimmer for voksne’. Det var nemlig en af de idéer, der blev mødt med skepsis. Nu er det en kæmpe succes.

»Kæmpe optur,« kalder hun det, fordi hun efter flere års kamp for at få lov til at lave det, kunne bevise over for dem, at det rent faktisk var noget, lytterne ville tage godt imod.

Sara Bro er også vært på programmet 'Sara og Monopolet', som afløser 'Mads og Monopolet', der forlod sendefladen på P4 sammen med vært Mads Steffensen.