Mads Steffensen er et overstået kapitel hos Danmarks Radio, og 'Mads & Monopolet' er derfor blevet til 'Sara & Monopolet'.

Sara Bro fortæller i et interview med Se & Hør, hvorfor det netop var hende, som blev den nye vært.

»Jeg havde slet ikke nået at møde min nye direktør, Annette Kokholm, da jeg har haft et travlt efterår. Men hun sagde til mig, at hun havde hørt min podcast 'Hjerteflimmer for voksne'. Derfor vidste hun, at jeg var den rigtige, og så ville hun rigtig gerne, at det var en kvinde, der stod i spidsen for monopolet.«

Værten tilføjer, at hun var glad for at blive spurgt på den måde. Det betyder nemlig, at hun skal være sig selv og ikke Mads Steffensen.

Første udgave af 'Sara & Monopolet' blev sendt for første gang på P4 den 9. januar tidligere på året.

Sara Bro sagde i forbindelse med det nye job, at det var stort for hende. Det skete i en pressemeddelelse fra DR.

»Det er selvfølgelig kæmpestort at skulle overtage et så ikonisk program, der gennem tiden har fået så mange danskere til at agere medrådgivere i bilen eller hjemme i stuen. Jeg er jo ikke en nordjysk mand, så jeg må jo nok finde min egen måde at fylde de store sko, som Mads efterlader, ud på – samtidig med at jeg selvfølgelig har respekt for programmets dna.«

Mads Steffensen er nu at finde på tjenesten Podimo, hvor han skal være vært på det nye program 'Mads og A-holdet'.