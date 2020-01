Sara Bro er på ferie med manden i sit liv, Lasse Lund, og hun brugte lejligheden til at fri til ham. Et frieri han takkede ja til.

'Ja, jeg har friet til min kæreste. Har ikke ydereligere kommentarer, vi er jo på ferie,' skriver Sara Bro i en sms.

I sms-en har der også sneget sig en hjerteemoji ind, som understreger de glædelige og kærlige omstændigheder.

Parret er på ferie i Costa Rica, og det var på en hængebro, at tv-værten Sara Bro valgte at spørge Lasse Lund, om han ville gifte sig med hende.

Vis dette opslag på Instagram Han sagde JA! Et opslag delt af sarabro (@sarabro) den 19. Jan, 2020 kl. 10.14 PST

Det afslører den kommende gom på sin Instagram-profil, hvor han løfter sløret for lidt flere detaljer, end Bro valgte at dele.

'Endnu engang har Sara blæst mig fuldkommen bagover! Denne gang i 45 meters højde på en hængebro i Costa Rica - med en ring i bæltetasken,' lyder det i teksten, der følger med et billede af parret og den famøse hængebro i baggrunden.

'Årtiet er nu skudt i gang på den mest fantastiske vanvittige måde, og jeg har ærlig talt ikke været så overrasket og lykkelig, siden jeg som 15-årig fik min egen stationær gamer-computer i nonfirmationsgave,' lyder det fra Lund.

Foruden at han fortæller, hvor glad han er for sit livs spørgsmål, så fortæller Lasse Lund også, at ringen, som kom med frieriet, er helt særlig.

'Sara har fået ringen tegnet af min veninde Ida og forestiller Bellahøj husene. Fordi jeg er stolt af, hvor jeg kommer fra,' skriver han afslutningsvis.

I opslaget, som blev lagt på Sara Bros side, blev der gået lidt mere direkte til omstændighederne. 'Han sagde JA,' står der helt kort.

Sara Bro er blandt andet kendt fra 'Go Morgen P3' og DR1-programmet 'Hjerteflimmer', hvor hun hjalp unge danskere med kærlighedsproblemer.

Nu er den 45-årige Bro blevet forlovet på en bro. Hun bekræftede forholdet med Lasse Lund tilbage i 2017, et år efter hun brød med sin eksmand, Asger Schønheyder, som hun var gift med i ni år. De har sammen børnene Miriam og Fritz. Foruden Asger Schønheyder, så har Sara Bro også været gift med forsanger og guitarist i rockbandet 'Kashmir', Kasper Eistrup.