Sanne Søndergaard har lavet sit sidste stand-up-show. Hun kvitter comedy, fordi hun føler sig mobbet og chikaneret af resten af branchen.

'Kvinder er ikke sjove.' 'Her lugter af fisse.' 'Nu kommer hende med patterne' eller 'du er her kun, fordi vi to har været i seng sammen.'

Det er bare et udpluk af de kommentarer, komiker og stand-upper Sanne Søndergaard har lagt øre og ryg til gennem sine 15 år i branchen.

Men nu har hun fået nok.

Sanne Søndergaard forlader stand-up-branchen efter 15 år. Foto: PR Vis mere Sanne Søndergaard forlader stand-up-branchen efter 15 år. Foto: PR

Hun smider mikrofonen og forlader scenen, fordi hun føler sig mobbet og kørt ud på et sidespor af kolleger og resten af branchen.

»Jeg gider ikke at arbejde på trods mere. Jeg gider ikke bliver i en branche, hvor jeg ikke føler mig velkommen, og hvor jeg hele tiden skal kæmpe for min ret til bare at være der. Comedy er sjov, glæde og begejstring. Det er en masse ting, som jeg ikke rigtig har fået lov til at dyrke,« fortalte hun i Deadline på DR2 søndag aften.

Selv om hun lige nu er aktuel med det anmelderroste show 'Kontroltaber', som hun rejser rundt i landet med, bliver det sidste gang, hun går på scenen som stand-upper, fortalte hun.

»Det er ligesom, hvis man er i et forhold med en person, der begår psykisk vold mod en. Selvom man elsker vedkommende, så kan man jo ikke blive der, for det ødelægger jo en selv. Jeg elsker stand-up, jeg elsker at lave stand-up, jeg elsker mit publikum, men jeg kan ikke være i stand-up-branchen, for det gør simpelthen for ondt,« sagde hun og forklarede blandt andet, hvordan hun igen og igen har mødt holdningen om, at ingen gider arbejde sammen med hende, fordi hun er en ulidelig kælling.

I begyndelsen af sin karriere var det især fordomme om, at kvinder ikke er sjove, som hun kæmpede med, men det stadie er vi trods alt ved at komme videre fra, mener hun.

Nu er det mere stikpiller og sexisme fra mænd i branchen, kolleger, bookere og managere, som hun siger fra over for.

Hun sammenlignede det med debatten i Metoo-kampagnen, hvor kvinder ofte har fået skudt i skoene, at de bare selv kunne have sagt fra.

»Jeg har sagt fra mange gange, og det har så gjort, at folk synes, at jeg er en super kælling.«

»En af grundene til, at jeg er en hidsig kønsdebattør, er, at jeg har oplevet så meget sexisme. Jeg har fået at vide utallige gange, at jeg ikke er sjov, fordi jeg er en kvinde. Jeg har fået at vide, at jeg ikke kan komme med på projekter, fordi jeg er en kvinde. Jeg er blevet fyret fra projekter, fordi jeg er en kvinde. Jeg kan ikke få lov til at folde mit talent ud, fordi jeg er en kvinde.«

Selv om Sanne Søndergaard siger farvel til stand-up, mister hun ikke stemmen.

Når hendes nuværende comedy tour er slut i løbet af foråret, vil hun nemlig finde på en anden måde at udtrykke sig på, lovede hun i Deadline.

Og at dømme ud fra facebook-tråden er der noget tyder på, at Sanne Søndergaard heller ikke har hørt det sidste fra sine kritikere.