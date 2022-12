Lyt til artiklen

Sanne Salomonsen har set økonomisk bedre tider.

Mandag har den 66-årige rocksangerinde nemlig offentliggjort årsregnskabet for det selskab, hun udøver sit musikalske virke igennem.

Og selvom har kunne udbetale mere end 1.160.000 kroner i løn – som man må formode er gået i egen lomme, da virksomheden er et enkeltmandsfirma – så er det gået ned ad bakke for sangerinden siden sidste års resultater i Sanne Salomonsen Ltd. ApS.

Efter den fornemme lønudbetaling står Sanne Salomonsen nemlig tilbage med et underskud på lige knap 360.000 kroner for den seneste regnskabsperiode.

Egenkapitalen er dog stadig grøn, da der ligger knap 1.690.000 kroner på kistebunden og varmer.

Men den er altså også blevet sultet med lidt mere end underskuddet – omtrent 415.000 kroner i minus.

På selve det at producere musik og spille koncerter ender Sanne Salomonsen dog ud med en fortjeneste på mere end 820.000 kroner.

Men når sangerinden med løn – og udbyttet på lige under 60.000 kroner – gennemsnitligt har trukket mere end 100.000 kroner ud om måneden, så ender det altså i minus.