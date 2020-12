Sanne Salomonsen har mærket corona-året på sin pengepung.

Det har rockmamaen selv afsløret i medierne, og billedet af de nedadgående finanser bekræftes nu af hendes årsregnskab.

I regnskabsåret der løb fra juli 2019 til juni 2020 lød bruttofortjenesten på 1.955.021 kroner. Millioner færre end året forinden. Faktisk ligger forskellen på bruttofortjenesten de to år på 2.771.095 kroner.

Det står der i den 64-årige musikers regnskab, som B.T. har fået insigt i vis Ownr.

For regnskabsåret der løb fra 2018 til 2019 bød bruttofortjenesten på 4.726.116 kroner.

Sanne Salomonsen har valgt at sænke antallet af ansatte i firmaet fra to persone til én. Regnskabet viser desuden, at hun har trukket 72.000 kr. ud til sig selv.

Det er ikke til at sige, om det er de slunkne kasse sr,om har påvirket rockstjernen, men hun valgte i hvert fald for nyligt at sælge ud af sin garderobe.

Det skete søndag 29. november på DrømmeCaféen i Dronningmølle. Ejeren af caféen, Anne-Dorthe Liljedahl, siger, Salomonsen trak mennesker til af flere grunde.

»Jeg tror både, at det er Sannes tøj, der trækker folk til, men også hende som menneske. Når folk hører, at hun selv kommer og sælger tøjet, så siger de: 'Jeg kan nok ikke passe tøjet, men jeg kommer alligevel for at sige hej,' siger hun til TV 2 Lorry.

Desuden valgte stjernen også tidligere på året at sætte sin gård til salg. I den forbindelse talte hun med B.T. om de udfordringer, hun og andre i underholdningsbranchen har.

»Helt ærligt, når nogen har brug for, at der skal stilles op til velgørenhed, så er vi altid de første til at gøre det, fordi vi er så priviligerede mennesker, der arbejder med noget, man elsker. Har de slet ikke lagt mærke til, at vi er her?« tilføjede Sanne Salomonsen om politikernes manglende opbakning.

»Jeg har været igennem den her branche i alle afskygninger. Jeg har suttet på labben, jeg har levet på en sten og vil altid kunne gøre det igen. Men det er svært at miste så mange penge, som jeg har mistet ved mine jobs og så se alle andre få hjælp.«

I selvsamme interview glædede Sanne Salomonsen sig dog over, at hun havde gang i mange projekter.