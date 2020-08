Mens Sanne Salomonsen altid har set sin krop som et instrument, har andre haft et noget andet syn på den.

Noget, hun særligt som ung blev konfronteret med igen og igen. Særligt i medierne.

Det fortæller hun i et længere interview med Alt for damerne, som har indledt en artikelserie kaldet 'Min krop, mit budskab'.

»Jeg var ung og kvabset, og jeg tænkte kun på at synge. Men pludselig begyndte jeg at få reaktioner på min seksualitet, fordi jeg var ung og havde store bryster. Det betød, at jeg begyndte at blive kropsbevidst, og det var meget generende,« siger hun og fortsætter:

»Det var Se & Hør, Billedbladet, Ugens Rapport, Ekstra Bladet og BT, der skrev om det. Og det genererede mig vanvittigt meget, for jeg var dybt seriøs med min musik og ville bare dygtiggøre mig og i gang med at komponere.«

Og det var ikke kun journalisterne, der dengang gjorde en sag ud af at fokusere på den i dag 64-årige rockmamas krop. Det var der også andre, der gjorde. Bare ikke hende selv.

I interviewet fortæller hun, at hun dengang i 70'erne takket være kvindefrigørelsen aldrig rigtig havde skænket sine bryster mange tanker.

Men det gjorde andre tydeligvis, og sangerinden fik derfor »et utal af tilbud om nøgenbilleder«, hvilket hun hadede.

Med årene har fokus flyttet sig, og hun får ikke længere den type henvendelser. Hun får lov til at bruge sin krop, som det instrument, hun mener, det er.

Eller rettere sagt: Fik.

Coronakrisen har som bekendt ramt dansk kulturliv hårdt, og da B.T. for nylig mødte sangerinden, lagde hun ingen fingre i mellem, da hun kritiserede kulturminister Joy Mogensen.

»Jeg synes vitterligt ikke, at hun har forstået det, og jeg er skuffet over den mangel på respekt og forståelse, der er. Jeg er virkelig ked af det. Jeg har mange venner, der har det hårdt i øjeblikket.«

I interviewet, som du kan læse her, fortalte hun, at hun grundet krisen har været nødsaget til at sætte sin gård til salg.