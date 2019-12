Det går strålende for Sanne Salomonsen. I hvert fald økonomisk.

Ifølge sangerindens regnskab i anpartsselskabet Sanne Salomonsen Ltd. ApS har hun den seneste år opnået en indtjening i millionklassen.

For regnskabsåret 2018/2019 har den danske rockmama en bruttofortjeneste på mere end 4,7 millioner kroner.

Det er mere end en fordobling af resultatet fra året før, hvor den populære sangerinde fik en bruttofortjeneste på knap 1,9 million.

Ud af årets store stigning har Sanne Salomonsen og en øvrig medarbejder hævet lige i underkanten af tre millioner i personaleomkostninger, dvs. lønninger.

Ses der på egenkapitalen, som er selskabets værdi efter, at gældsforpligtelserne er fratrukket selskabets aktiver, så er der også en positiv udvikling at spore for Sanne Salomonsen.

For hvor resultatet sidste år var på 815.531 kroner, er resultatet i år mere end fordoblet. Hele 2.152.233 millioner kroner lyder selskabets egenkapital på.

Også årsresultatet er mere end fordoblet fra godt 550.000 kroner sidste år til i år at være på knap 1,4 million kroner.

Sådan så det ud, da Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen spillede til Grøn på Tiøren i København, torsdag den 18. juli 2019. De tre sangerinder har alle tidligere spillet på Grøn Koncert hver for sig. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sådan så det ud, da Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen spillede til Grøn på Tiøren i København, torsdag den 18. juli 2019. De tre sangerinder har alle tidligere spillet på Grøn Koncert hver for sig. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Det succesfulde regnskab kommer efter et år med stor aktivitet fra den 63-årige sangerinde.

For i 2019 fik musicalen 'Sanne - The Musical' premiere. Musicalen, der portrætterer Salomonsens liv og karriere, fik dog en lunken anmeldelse i B.T., der beskrev forestillingen som værende 'alt for rodet'.

Sanne Salomonsen, der i øvrigt fylder 64 år 30. december, blev også genforenet med Anne Linnet og Lis Sørensen i 2019.

Genforeningen bragte de tre sangerinder landet rundt, hvor de i løbet af sommeren blandt andet optrådte på Grøn Koncert. Comebacket fik dog kritiske gloser som 'søvndyssende' og 'afdankede' med på vejen af anmelderne fra flere af landets aviser.