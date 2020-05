Sanne Salomonsen har sat sin store gård nær Gilleleje til salg.

Og skulle man være fristet af den stråtækte, firelængede ejendom, så er det ikke så lidt plads, man ville få at boltre sig på.

I en annonce for Sanne Salomonsens tidligere hjem kan man nemlig se, at der er 360 beboelige kvadratmeter på gården.

Det vil dog også koste en smule, hvis man vil være næste ejer af det store hjem.

Man skal nemlig punge ud med knap syv millioner for hele herligheden.

Se og Hør skriver, at det kun er omkring tre år siden, at Salomonsen valgte at købe en del af gården i første omgang.

En gård, der foruden en masse kvadratmeter byder på to adskilte boliger, så man kan bo flere generationer der eksempelvis.

I den største del af boligen finder man seks værelser, to badeværelser, et stort køkkenalrum og et bryggers.

Da sangerinden i første omgang erhvervede sig den store ejendom i 2018, var hun glad for sit nye køb, som hun ejede en del af.

»Jeg har lige fået mig et blivende hjem. Jeg har altid gerne ville bo tæt på skov og strand og tilpas langt væk fra København,« fortalte Sanne Salomonsen dengang til Her & Nu.

»Nu er jeg endelig ved havet og skoven. Her er der plads til mine hunde, og her kan jeg værne om mit privatliv.«

Hvis man er interesseret, kan den store ejendom ses her.