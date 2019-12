Roxette var et verdenskendt band, og også her i Danmark er effekterne til at se, efter det er blevet meldt ud, at forsanger Marie Frederiksson døde i en alder af kun 61 år.

Sanne Salomonsen var veninder med Fredriksson, og nyheden om hendes bortgang har taget hårdt på den danske sangerinde. Salomonsen skriver i meget positive vendinger om Marie Fredriksson.

'Hvor kommer jeg dog til at savne hende,' lyder det fra sangerinden.

Salomonsen fortæller om sit venskab med den svenske sangerinde igennem sit management.

Her ses Roxette med Per Gessle til venstre og Marie Fredriksson til højre. Billedet er taget i 1999 Foto: KAY NIETFELD

De to sangerinder har haft 'mange vigtige år sammen' lyder det i en sms. De to kvinder fandt hinanden i en meget ung alder, hvor de var på grænsen til at blive rigtige kvinder.

'Hun var ganske enkelt af de skønneste mennesker, Sanne har mødt i sit liv,' lyder det videre i.

Nyheden har derfor også ramt Danmarks 'rockmama' hårdt. Hun er dybt ulykkelig over Marie Fredrikssons død.

Det var tirsdag, at det kom ud i offentligheden, at Fredriksson var gået bort, og den svenske sangerinde, som havde haft kæmpe succes med mere end 75 millioner plader solgt verden over, blev mindet på alle sociale platforme.

Sanne Salomonsen fortæller, hun er dybt ulykkelig over sin venindes død. Arkivfoto af Sanne Salomonsen fra 2017, Foto: Sarah Christine Nørgaard

Marie Fredriksson udgjorde sammen med sin ven Per Gessle bandet Roxette.

De to lavede fire singler, som røg til toppen af hitlisten 'Billboards Hot 100', nemlig sangene 'The look', 'Listen to your heart', 'It must have been love' og 'Joyride.' Sangen 'It must have been love' blev desuden ekstra kendt, da den medvirkede i suceesfilmen 'Pretty Woman.' Sanne Salomonsen har tidligere lavet en udgave af samme sang til pladen 'A Touch of Gospel'.

Marie Fredriksson blev ramt af en hjernetumor i 2002, som havde en effekt på hendes helbred i de efterfølgende år. Hun mistede synet på det ene øje, og det påvirkede sangerindens evne til at gå.

Trods eftervirkninger blev Fredriksson ved med at lave musik sammen med sin mand Mikael Boylos, selv mens hun var i gang med behandlinger for tumoren. Foruden ægtefællen, efterlader Frederiksson også sine to børn, Josefin og Oscar, står der i pressemeddelelsen om hendes død.