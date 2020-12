Corona rammer hårdt – både når den angriber helbredet og økonomien. For anden gang i år er store dele af kulturlivet lukket ned på grund af covid-19.

Det har konsekvenser. Det ved blandt andet Sanne Salomonsen.

Da alle hendes spillejob i foråret blev sat på hold, måtte hun tænke kreativt.

Det betød, at hun dels begyndte at sælge ud af sit tøj, dels var nødsaget til at sætte sit hjem i Gilleleje til salg.

I 2017 købte Sanne Salomonsen sit hus i Gilleleje. Samme år blev hun også præsenteret som den nye dommer i X-Factor. Her er hun sammen med dommerkollegaerne Thomas Blachmann og Remee.

I maj blev sangerens 360 kvadratmeter store, gule, bindingsværksidyl derfor sat til salg for 6.995.000 kroner.

Selv købte Sanne Salomonsen den 200 år gamle landejendom og den tilhørende grund på 3.541 kvadratmeter for 4,1 millioner kroner i 2017.

Men nu har den 64-årige sanger fjernet til salg skiltet.

»Jeg satte det til salg, fordi jeg ikke anede, hvad der skulle ske. Jeg elsker det hus, men det er en kæmpe ejendom med masser af jord til. Det er røvlækkert. Jeg elsker det. Det er et sted, der kan tage lang tid at sælge, men vi testede det, og nu er jeg gudskelov der, hvor jeg kan sige, at vi tager det af markedet igen,« siger hun til Her og Nu.

Det er en tilfreds Sanne Salomonsen, der kan fortælle, at hun arbejder så meget, som hun kan, under coronaen – og at hun derfor er i stand til at beholde sit hjem.

Hun lægger ikke skjul på, at det er hårdt at skulle spille tre gange så mange koncerter som normalt for at tjene de samme penge. Men nu har hun fundet på nye måder at møde sit publikum på.

I februar måned næste år vil hun begynde at holde foredrag. Om coronaen vil, er 12 datoer i februar, marts og april allerede i kalenderen.

»Jeg tror, at det er sundt at åbne sig i en tid, hvor vi bliver bedt om at lukke ned og forskanse os. Vi skal holde afstand, ja, men vi kan godt komme tættere på hinanden, og derfor glæder jeg mig til at møde mit publikum på en helt anden måde, og hvor alt kan ske,« skriver Sanne Salomonsen på Instagram.

At coronakrisen har presset hende økonomisk afslørede det årsregnskab, som virksomhedsportalen Ownr tidligere på måneden trak for B.T.

Tallene viser, at Sanne Salomonsen, i forhold til året før, har mistet mere end to millioner kroner i indtægt i regnskabsåret, der løb fra juli 2019 til juni 2020.

Tidligere på året sagde hun om den økonomiske krise, som coronasituationen har anbragt hende og mange andre kunstnere i:

»Jeg har været igennem den her branche i alle afskygninger. Jeg har suttet på labben, jeg har levet på en sten og vil altid kunne gøre det igen. Men det er svært at miste så mange penge, som jeg har mistet ved mine jobs, og så se alle andre få hjælp.«

Heldigvis ser det ud til, at hun trods de hårde tider – og gentagne nedlukninger af kulturlivet – både kan redde sin gård og sin karriere.