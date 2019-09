»Jeg tror, det er en and.«

Sådan siger Sanne Salomonsen efter rygterne om, at Anne Linnet skulle have stoppet sange i at blive spillet under hyldest-musicalen 'Sanne - The Musical', som onsdag aften har gallapremiere i Tivolis Koncertsal.

»Jeg hørte først om det i dag. Jeg har været i Sverige og ikke set, hvad der står i aviserne,« siger hun på den røde løber.

Berlingske erfarede, at nogle Anne Linnet-sange var blevet fjernet fra musicalen, og ifølge anonyme kilder skyldtes det en gammel strid.

»Jeg kan kun sige, at jeg ikke forstår, hvad det er for noget,« siger Sanne Salomonsen.

»Jeg er ikke rigtig involveret i det her. Jeg mener, vi er sammen hele tiden, så jeg fornemmer ikke, der har været noget som helst.«

Forestillingens producent, Thomas Langkjær, har afvist historien og sagt til Berlingske, at det drejer sig om rettigheder.

»Vi har stadig tre af hendes sange med i forestillingen, og der er ingen dårlig stemning. Der har været et fint samarbejde. Anne kommer stadig og ser musicalen, og vi har stadig en taksigelse til hende i programmet,« sagde Thomas Langkjær til Berlingske.

Sanne Salomonsen er i højt humør onsdag aften, da hun skal overvære musicalen om hende 'Sanne - The Musical'

På søndag lukker Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen plænen i Tivoli i København. Det bliver måske også deres sidste optræden sammen.

De har turneret som trio i hele 2019 og er sammen på scenen for første gang i 38 år.

»Det bliver fedt. Vi har fanme haft det sjovt. Det har været så godt at finde hinanden igen«

»Hele det billede, der er blevet skabt af os i krise, det er der ikke noget af. Vi har vitterligt haft en fest og nydt at lære hinanden at kende igen.«

»Vi er begyndt at se hinanden, som vi gjorde i gamle dage. Kreativiteten er der stadig imellem os.«

Skuespilleren Allan Olsen kommer forbi på den røde løber. Han spillede førsteelsker over for Sanne Salomonsen i filmen 'Forræderne' fra 1983.

»Hej Allan. Hej lille skat. Jeg glæder mig.«

»Det gør jeg også,« siger Allan Olsen.

SANNE - THE MUSICAL i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen. København den 19. september 2019.

Sanne Salomonsen er i højt humør her onsdag aften.

»Jeg prøver på ikke at have for høje forventninger. Jeg er meget spændt og glæder mig til at finde ud af, hvordan de har fået puslespillet til at gå op med så lang en karriere,« siger hun inden forestillingens start.

»Jeg oplever det som en hyldest, og det er jeg enormt glad for og stolt over. Men jeg vil også som en, der selv har lavet musicals:

»Det er mærkeligt, at de ikke venter til, jeg er død. Det havde måske været det mest naturlige.«

»Jeg er måske en af de første, de laver musicals over i Danmark, så det er en form for ære. Jeg føler mig i hvert fald smigret,« siger sangerinden og går ind til forestillingen.