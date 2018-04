Hvis Sanne Salomonsens drøm går i opfyldelse, bliver det ikke sidste gang, seerne får hende at se i en bærende rolle i et tv-program.

Den 62-årige sangerindes tjans som X Factor-dommer har nemlig givet hende blod på tanden og lysten til meget mere tv, fortæller hun til DR.

»Jeg har jo en drøm om at få mit eget musikprogram. Mit eget talkshow. Jeg synes det mangler og det skal handle om alle de interessante mennesker og kunstnere, som den danske befolkning i virkeligheden ikke kender. De kender dem kun fra bladene. Ligesom folk har kendt mig i så mange år, så har de nu lært mig lidt at kende gennem X Factor. Og den gave kunne jeg godt tænke mig at formidle videre til danskerne,« siger Sanne Salomonsen til tv-stationen.

Den garvede rockmama havde sin debut bag dommerbordet i årets 11. og sidste sæson af X Factor på DR, inden formatet rykker til TV 2.

Sangerinden har ikke ønsket at røbe, om hun tager en runde mere, men fortæller til DR, at det kan være, hun får sit ønskede talkshow 'om nogle år', når hun er 'dygtig nok og har prøvet noget mere tv'.

Til BT fortæller hun om en eventuel rolle i TV 2-versionen af X Factor:

»Der er nogle bolde i luften, og hvis jeg fik tilbuddet, ville jeg overveje det, for jeg vil gerne lave tv. Det var derfor, jeg sagde ja til at lave X Factor i første omgang.«

Hun har 'ingen kommentarer' til hvorvidt tv-stationen har spurgt hende.

Remee, Sanne og Blachmann til X Factor-finalen 6. april 2018. Foto: Martin Sylvest Remee, Sanne og Blachmann til X Factor-finalen 6. april 2018. Foto: Martin Sylvest

Det har til gengæld kollegaerne Remee og Thomas Blachman.

»Jeg har fået tilbuddet fra TV 2, men jeg har endnu ikke truffet min beslutning,« siger Remee, der har været dommer i otte af de i alt 11 år, X Factor har kørt på DR, mens Thomas Blachman fortæller, at 'han var den første, TV 2 spurgte':

»Jeg har taget stilling til det, men ved ikke, hvilken stilling jeg har taget. Men det er ikke pengene, der gør det. Og otte millioner for to sæsoner, som rygtet går på, er jo vanvittigt - det er fodboldspillerløn. Men det er heller ikke pengene, der vil afgøre det. Jeg har fået den samme løn de sidste fire-fem år hos DR,« siger han til BT.