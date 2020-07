Sangerinden Tove Lo er efter alt at dømme blevet gift med sin kæreste, Charlie Twaddle.

Det er ikke mere end et år siden, den 32-årige svenske verdensstjerne fortalte, at hun ikke var klar til at slå sig ned og stifte familie med sin newzealandske kæreste, fordi de begge 'føler sig som børn'.

Men nu har parret angiveligt taget det første skridt og har slået pjalterne sammen.

I hvert fald har Tove Lo lagt et billede på Instagram, hvor hun står i hvid kjole og diadem, mens Charlie Twaddle er iført et lyseblåt sæt med vest og kalvekrøs, og begge viser hver deres store men enkle ring frem.

Til billedet skriver sangerinden blot: 'Ups!'

Til Metro fortalte Tove Lo, som har det borgerlige navn Ebba Tove Elsa Nilsson, sidste år, at hun havde fundet sin eneste ene - men ikke var klar til at stifte familie med ham endnu.

»Jeg tror, jeg har fundet den rette person, og han er på samme alder som mig, men vi føler, vi selv er børn, så det kan vi ikke.«

Tove Lo er trods sit svenske ophav et stort navn i udlandet, hvor hun for alvor slog igennem med sangen 'Habits' i 2014. Charlie Twaddle er fra New Zealand, men arbejder som instruktør i Los Angeles, hvor han blandt andet har stået for sin nu hustrus musikvideoer og kunstneriske udtryk.

»Det første år, vi var sammen, turnerede jeg som en sindssyg, men hver gang jeg havde fri, fløj jeg tilbage til LA for at ses med ham, uanset hvor jeg var,« fortalte hun til Metro.

»Jeg måtte finde på undskyldninger og sige til ham, at jeg havde andre årsager til at komme tilbage, for jeg ville ikke lægge pres på ham.«