Den australske sangerinde Sia er en kvinde, der ved, hvad hun vil have.

I så høj grad endda, at hun for nyligt sendte en meget ærlig og ligefrem besked til sin musikerkollega Diplo.

Det fortæller Sia til magasinet GQ i forbindelse med en stor artikel om den 41-årige hitmager.

I interviewet kalder hun Diplo 'det sødeste menneske i hele verden' og 'en af de mest usikre fyre, jeg nogensinde har mødt' - ikke når det kommer til hans musiske evner, men på alle andre fronter.

Han er en af de mest talentfulde og attraktive mennesker i verden, men han ved det ikke. Sia

»Han synes ikke, han er god nok til noget som helst. Han har åndssvagt lav selvtillid, og det er interessant, fordi han er et af de mest talentfulde og attraktive mennesker i verden, men han ved det ikke,« siger Sia, hvis borgerlige navn er Sia Kate Isobelle Furler til GQ.

Spørger man den 44-årige sangerinde, har de to en rigtig god kemi. Faktisk fortæller hun i interviewet, at hun er så tiltrukket af Diplo, at de, gennem al den tid, de har kendt hinanden, har måtte anstrenge sig for ikke at have sex, fordi det ville ødelægge deres arbejdsrelation.

Nu har piben imidlertid fået en anden lyd.

»I år skrev jeg en besked til ham, hvor jeg sagde: 'Hør her, du er en ud af fem mennesker, som jeg er seksuelt tiltrukket af, og nu hvor jeg har besluttet mig for at være single resten og mit liv, og lige har adopteret en søn, så har jeg ikke tid til et forhold.... Hvis du er interesseret i uforpligtende sex, så sig til.«

Hvad Diplo siger til Sias tilnærmelser, melder historien ikke noget om. Foto: NINA PROMMER

Dermed afslører Sia også, at hun er blevet mor for første gang i en alder af 44 år, efter at have adopteret et barn. Dette har sangerinden dog på nuværende tidspunkt ikke bekræftet andre steder.

Apropos børn, så kalder Diplo i interviewet sine to børn for sit livs kærlighed. Han mener, at han har for travlt til at være en god kæreste. Til gengæld ser han det som sit livs vigtigste opgave at være en god far overfor sine børn.

Hvorvidt han har takket ja til Sias tilbud, melder historien dog ikke noget om.

Sia og Diplo har lavet musik sammen i mere end et årti. Senest i gruppen LSD, som de dannede med den britiske sanger Labrinth i 2018.