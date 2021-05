Sangerinden Pink var så hårdt ramt af covid-19, at hun skrev sit testamente om, da hun blev syg sidste år.

Den 41-årige mor til to troede nemlig ikke, at hun ville overleve, fortæller hun i 'Heart Radio' med Mark Wright.

»Jeg ringede til min bedste ven og sagde: 'Du skal fortælle Willow, hvor meget jeg elsker hende',« siger Pink med det borgerlige navn Alecia Beth Moore.

»Det var virkelig virkelig skræmmende og virkelig slemt.«

Pink med sin søn Jameson Moon Hart.

Pink og hendes dengang treårige søn, Jameson Moon, blev i april sidste år testet positive for coronavirus, mens hendes mand og otteårige datter, Carey Hart og Willow Sage, gik fri.

»Som forælder tænker du: 'Hvad er det, jeg efterlader mine børn med? Hvad lærer jeg dem? Kommer de til at klare sig i verden? Og hvad skal jeg sige til dem, hvis det er sidste gang, jeg får muligheden?'

Pink har tidligere fortalt om sit sygdomsforløb og især undret sig over, at hendes treårige dreng kunne være så syg i ugevis, når man i begyndelsen fortalte, at det nærmest var umuligt for små børn at få en corona-infektion, og at det primært var svage og sårbare, der skulle passe på.

Senere satte også hendes mand ord på sygdomsperioden.

Pink med sin mand Carey Hart og deres børn Willow Sage Hart og Jameson Moon Hart.

»Det var intenst. De blev begge ekstremt syge. Ud af de to var min søn nok den, der havde det værst, hvilket gennemhuller teorien om, at dette kun rammer ældre mennesker,« fortalte motocrosstjernen Carey Hart til SiriusXM.

Jameson Moon havde blandt andet så ekstrem høj kropstemperatur i to-tre uger i stræk, at han måtte i et koldt bad flere gange om dagen i et forsøg på sænke hans temperatur, mens Pink, der lider af astma, havde svært ved at trække vejret.

Til sidst flyttede familien fra deres hjem i en lille afsidesliggende by til Los Angeles, hvor de også har en bolig og kunne være tættere på både Pinks læge og børnenes børnelæge.

»Der har været mange nætter med gråd. Jeg har grædt, og jeg har aldrig i mit liv bedt så meget, som jeg gør nu,« fortalte Pink om episoden.

I forbindelse med sit sygdomsforløb donerede hun 500.000 dollar svarende til knap 3,5 millioner kroner til sundhedspersonale på Temple University Hospital i Philadelphia til ære for sin mor, Judy Moore, som arbejdede der i 18 år.

Derudover har hun doneret 500.000 dollar til Los Angeles' borgmesterkontors krisefond mod sygdommen covid-19.

Blandt andet fordi hun er bevidst om, at hun er privilegeret og ressourcestærk og at det har hjulpet hende til at blive rask, mens andre familier, især dem 'der bor i flygtningelejre, slumkvarterer og favelas ikke kan holde fysisk afstand', som hun siger.