Sangerinden bag kæmpehittet 'All About That Bass' er gravid.

Meghan Trainor venter nemlig sit første barn.

Det skriver den 28-årige amerikanske sangerinde selv på sin Instagramprofil.

Her fremgår det, at hun og manden, skuespiller Daryl Sabara, bliver forældre i begyndelsen af det nye år. Der er også et ultralydsbillede af den lille ny.

Vis dette opslag på Instagram You all know how long I’ve wanted this!!!! @darylsabara and I are so beyond happy and excited to meet this little cutie early next year! WE’RE PREGNANTTTTT!!! Et opslag delt af Meghan Trainor (@meghan_trainor) den 7. Okt, 2020 kl. 7.19 PDT

Den vordende far, der er kendt fra Spy-Kids, har også delt nyheden på sin Instagramprofil.

»Jeg elsker dig, Meghan Trainor, og jeg glæder mig til at starte en familie med dig,« skriver han.

Meghan Trainor er også dommer på britiske 'The Voice'.

Hun og Sabara har været gift i to år.