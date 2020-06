Kelly Clarkson skal skilles fra sin mand, Brandon Blackstock, efter næsten syv års ægteskab.

Den 38-årige Grammy Award-vindende sangerinde søgte om skilsmisse den 4 juni ifølge dokumenter, som mediet The Blast har fået fat i.

Parret, som mødte hinanden første gang ved en generalprøve til Country Music Awards i 2012, har børnene River Rose på fem år og Remington Alexander på tre år.

Kelly Clarkson satte faktisk familiehjemmet til salg i april for næsten 10 millioner dollars - men om parret allerede dengang var klar over, at de ønskede en skilsmisse, er uvist.

Familien havde boet fuld tid i hjemmet i Los Angeles, efter at de flyttede fra Tennessee, så sangerinden kunne passe sit job som vært på showet 'Kelly Clarkson Show'.

Kelly Clarkson blev et kendt ansigt, da hun medvirkede i første sæson af reality tv-showet 'American Idol' i 2002, hvor hun strøg hele vejen til tops og vandt.

I 2018 var det så hendes tur til at bedømme en flok spirende sangtalenter.

Det skete, da hun indtog en af de røde dommerstole i sangprogrammet 'The Voice USA'.