Den 40-årige sangerinde Kelis afslører, at hun venter sit tredje barn.

Det gør hun på sin Instagram-profil, hvor hun også bruger muligheden til at oplyse sine følgere.

Hun fortæller nemlig om nogle af de udfordringer, som hun og andre sorte mødre står overfor, når de venter sig.

'Som en sort mor er der så mange ting, man skal tage i betragtning i løbet af denne her tid i dit liv. Især igennem de skøre tider, som vi lever i - man skal overveje, hvad man spiser, og hvordan man lever og elsker,' lyder det i opslaget, som fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Chef Kelis - table for 5 please. We're adding one more! Happy to announce that I'm expecting and I'm partnering with @firstresponsepregnancy, as they are committed to supporting healthy, equitable pregnancy journeys and understand the importance of a nurturing environment for black women and mothers. #Ad #BlackMamasMatter #Motherhood As a Black mother, there are so many things to consider during this time in your life, especially during the crazy times that we live in — from what we eat, to how we live and love. This is the time we must take for ourselves without apologies, especially when we still live in a country where Black women historically have had the highest maternal mortality rates. So for me, self-care has become paramount, particularly in the beginning stages. Knowing your body and what it needs, being able to be still and quiet enough to hear what it tells you. That's why I used a First Response Early Result test as it can tell you if you're pregnant 6 days sooner than your missed period.* Don't be afraid to look for a team that looks like you and can relate with a level of care that will make you feel your most comfortable. It's your right. It's our right. And we must demand not only what's best for us, but for our community. So, I'm so grateful to be able to work with First Response and to announce that a charitable donation to @blackmamasmatter will be made on my behalf. @blackmamasmatter is an organization that's working to ensure Black mamas have the rights, respect, resources to thrive before, during, and after pregnancy. Together we can change these statistics, one woman at a time. *Early Result Pregnancy Test detected the pregnancy hormone levels in 76% of pregnant women 5 days before their expected period.

'Vi skal tage os god tid (under graviditeten, red.) uden at undskylde for det, især da vi stadig lever i et land, hvor sorte kvinder historisk har den højeste dødelighed blandt gravide og kvinder, der føder.'

Sammen med teksten har Kelis delt et billede, hvor man kan se hende stå med en graviditetstest, der viser et positivt resultat.

Kelis har i forvejen en 11-årig søn, der hedder Knight Jones, som hun deler med sin eksmand, rapperen Nas.

Derudover har hun en fireårig dreng ved navn Sheperd Mora, som hun har med sin nuværende mand, Mike Mora.

Hun beskriver i sit opslag, hvordan hun forsøger at gøre alt det rigtige i sin graviditet lige nu.

'For mig er er det blevet afgørende at fokusere på at tage vare på mig selv - især her i starten. At kende din krop og hvad den har brug for, at være i stand til at være stille og rolig nok til at høre, hvad den fortæller dig,' lyder det fra hende.

Hun fortæller desuden i opslaget, at hun er begyndt et samarbejde med organisationen First Response Pregnancy, som netop har til formål at støtte afroamerikanske mødre i deres graviditet.

Derudover offentliggør hun, at hun har tænkt sig, at donere en sum penge til organisationen Black Mamas Matter, som også fokuserer på at skabe en tryg tilværelse for sorte mødre.

Hun har tidligere fortalt, hvordan hendes første graviditet var en mærkelig affære, da hun blev single undervejs og netop skulle til at lave et album. Denne gang har hun dog en mand ved sin side og har haft det, siden hun blev gift i 2014.