For mange mennesker er et, to eller tre børn mere end rigeligt, men sangerinden Keke Wyatt venter sit 10. barn.

Barnet hun venter sig er første barn med ægtemanden Zackariah Darring.

Otte af hendes andre børn fik hun med sin eksmand Michael Ford, som hun blev skilt fra i 2017, og ét havde hun sammen med sin anden eksmand Rahmat Morton.

Nu har den 37-årige sangerinde, som solgte platin med sit soloalbum og er en tidligere del af reality-programmet 'R&B Divas', delt nyheden om, at hun skal være mor igen på sin Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram My husband Zackariah Darring and I are so happy to announce that we are expecting our new bundle of joy! We are excited to welcome the 10th addition to our beautiful family. Stay tuned for the release date & information for my new YouTube Series "The Keke Show" where you will see me balancing Wife, Mommy and Artist!!! Trust me.. it's never a dull moment with my family. Love ya sugars photo credit: @keever_west Styled/Designed by: @keever_west Asst: @freddyoart

Hun delte et opslag, hvor man kan se hende ligge i et badekar fyldt med rosenblade.

'Min ægtemand og jeg er så lykkelige for at kunne offentliggøre nyheden om, at vi venter et nyt bundt af glæde,' skriver hun og fortsætter:

'Vi er begejstrede over at byde en 10. tilføjelse velkommen i vores smukke familie.'

'RnB'-sangerinden skal snart være stjerne i et reality-program, som hedder 'The Keke Show' og skal vises på Youtube, skriver People Magazine.