'Og i sidste uge fik jeg konstateret Borrelia.'

Sådan skriver den danske sangerinde Karen Rosenberg onsdag på sin Facebook-profil.

Hun tilføjer, at hun fik sygdommen konstateret efter, at hun havde været utilpas i en længere periode.

Det betyder, at Rosenberg, der blandt andet er kendt fra tv-programmet 'AllStars' på TV 2, nu er kommet på en længere pencillinkur.

Karen Rosenberg skriver, at hun i fredags fik foretaget en 'lumbalpunktur'.

Det er en undersøgelse, hvor lægerne tager en del af hendes rygmarvsvæske for at se, om borreliaen har udviklet sig til at være neurologisk. Undersøgelsen medfører en kraftig hovedpine, fortæller hun.

Heldigvis er de første resultater positive for sangeren:

'Første og vigtige tal ser fine ud. Godt tegn. Så jeg krydser for at de næste prøvesvar også er fine og at jeg får det bedre,' skriver hun.

Borrelia er en infektion, der kan overføres til mennesker, hvis du bliver bidt af en skovflådt.

Infektionen kan være farlig, hvis den ikke opdages eller behandles i tide. Faresignaler kan være kraftige rygsmerter eller kraftig hovedpine.

Karen Rosenberg skriver, at hun lige nu bruger tiden på langs, og det betyder, at hun ikke kommer til at sende 'Forelsket i Jazz' på P8 Jazz på søndag.

Hun håber på at være tilbage ugen efter.